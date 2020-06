Für Oberbürgermeister Daniel Schranz war es ein "Spatenstichnachholtermin" an einem der "idyllischsten Orte Oberhausens".

Von Klaus Bednarz

Eigentlich war die offizielle Besichtigung der Baustelle "Logportstraße" nebst Ministerbesuch schon für den März vorgesehen. So konnte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst sich erst am Montag ein Bild vom aktuellen Stand der Bauarbeiten machen, schließlich fördert das Land die für die Stadt Oberhausen so wichtige Infrastrukturmaßnahme. Sie dient der Erschließung des neuen EDEKA-Zentrallagers und soll die Anwohner deutlich vom Anlieferverkehr entlasten.

Umgehungsstraße

OB Daniel Schranz betonte die Wichtigkeit der neuen Umgehungsstraße, die vom neugeschaffenen Kreisverkehr auf der Weißensteinstraße zur einen Seite zum Zentrallager führt und zur anderen Seite zum Autobahnanschluss Holten. "Ohne Erschließung gibt es auch keine Entwicklung der Gewerbefläche auf der anderen Seite der Autobahn", stellte er fest.

Wenn alles gut geht, soll der gesamte Komplex in genau einem Jahr fertig sein.