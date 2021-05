Die Freien Demokraten im Rat der Stadt Oberhausen sind auch außerhalb der Kommunalwahl im Stadtgebiet sichtbar und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar. Schon im Wahlkampf haben die Liberalen für durchdachte und vor allem nachhaltige Politik geworben.

Damit es in Sachen Nachhaltigkeit nicht bei bloßen Lippenbekenntnissen bleibt, hat die Oberhausener Ratsgruppe der FDP eine Kampagne gestartet, die das Thema Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein mit der Freude an der Natur verbindet.

Über 1000 von Mitgliedern der Ratsgruppe selbstgezogene Tomatenpflanzen (kleine gelbe Naschtomaten) werden seit den letzten Tagen an interessierte Bürgerinnen und Bürger verteilt. Das Projekt wird auf den Social Media Kanälen der Ratsgruppe schon von der Anzucht an bis jetzt zur Verteilung begleitet, sodass die Entwicklung dieses Projekts über den gesamten Zeitraum hin verfolgt werden kann.

Die Intention zielt dabei natürlich auf „mehr Nachhaltigkeit in Politik und Gesellschaft“ ab.

Abseits von Forderungen nach Zwängen oder Verpflichtungen, möchten die Liberalen hier Möglichkeiten aufzeigen und Bewusstsein schaffen. Jeder kann im Kleinen nachhaltig denken und handeln, auch der Anbau von Obst oder Gemüse im eigenen Garten oder auf dem Balkon ist ein kleiner Beitrag dazu.

Geplante Verteilaktionen für die Tomatenpflanzen veröffentlicht die FDP Ratsgruppe auf ihrer Facebook-Seite und der Homepage (www.fdpob.de). Selbstverständlich können sich alle Interessierten auch direkt an die FDP im Rat der Stadt wenden. Unter der Telefonnummer 0208/8253195 oder per Mail an info@fdpob.de kann eine eigene Tomatenpflanze angefragt werden. Diese kann dann an einem vereinbarten Ort abgeholt werden. Die Pflanzen sind selbstverständlich kostenlos gegen das Versprechen erhältlich, sie angemessen zu pflegen.