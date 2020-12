Seit geraumer Zeit sind Baumfällungen und Sträucherrodungen im Bereich der Autobahnauffahrt A3-Lirich (Ruhrorterstraße) festzustellen.

Darüber hinaus sind große Teile des Grünbewuchses auf der Grünstraße in Höhe und auf dem Weg zu der dortigen Kleingartenanlage beseitigt worden.

Der bisher durch den Baum- und Sträucherbewuchs gewährleistete Lärmschutz zur A3 ist dadurch geschwächt worden. Das Wohnumfeld und die dortigen Kleingartenbesitzer*innen haben dadurch nicht nur eine größere Lärmbelästigung hinzunehmen, sondern müssen auch eine Qualitätsminderung des bisherigen Wohnumfeldes und die Beseitigung der Lärmschutzwandverdeckung zur Autobahnauffahrt durch die nun gefällten Bäume hinnehmen.

Die Gründe, die zu der Rodung führten, sind bisher unbekannt. Eine schriftliche Anfrage an den SPD-Vertreter im Rat für den Stadtteil Lirich ist bisher unbeantwortet geblieben.

Vielleicht steht es aber auch im Zusammenhang mit der im Wahlkampf versprochenen Sanierung und Umgestaltung der Kalkschlammdeponie an der Kleingartenanlage Lirich zu einer Parkanlage mit hohem Freizeitwert für alle Bürger*innen. Fertigstellung war für 2023 angekündigt. Bisher hat sich nach einer anfänglichen Baustelleneinrichtung und kurze Zeit später wieder erfolgtem Abbau, nicht wirklich etwas getan. Der Bereich ist nun dankenswerterweise großzügig mit einen Baustellenzaun umschlossen worden, um das illegale Abladen von Sperr- und Sondermüll zu verhindern.

Es bleibt also weiterhin rätselhaft, was zur Dezimierung des "kleinen Wäldchen" in Lirich geführt hat. Und dies in einer Zeit, in der Bäume einen großen Beitrag zur Luftverbesserung, Lärmschutz und Wohnumfeldverbesserung leisten können.