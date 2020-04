In Oberhausen sind aktuell (Stand 7. April 2020, 10 Uhr) 76 bestätigte Verdachtsfälle, die positiv auf CoVid 19 getestet worden sind. Hinzu kommen 41 Personen, die bereits wieder genesen sind. Damit sind insgesamt 117 Personen in Oberhausen seit Ausbruch der Infektionskrankheit an dem Erreger erkrankt.

Insgesamt 152 Personen befinden sich derzeit in häuslicher angeordneter Quarantäne. Zusätzlich befinden sich neun Personen im Krankenhaus, drei davon auf der Intensivstation. Insgesamt wurden 510 Personen seit Ausbruch der Krankheit aus der Quarantäne wieder entlassen.

Und die Disziplin der Bürger? Nach Erkenntnissen des Kommunalen Ordnungsdienstes und der Polizei ist die Lage weiterhin relativ ruhig, es gab keine Ordnungswidrigkeiten am Montag. Die Polizei hatte an diesem Tag zwölf Pandemie-Einsätze, es gab vier Platzverweise.