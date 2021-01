Aktuelle Informationen vom Corona-Krisenstab Oberhausen von Donnerstag, 21. Januar 2021 (Stand 12:30 Uhr) :

Bedauerlicherweise gibt es im Zusammenhang mit Corona zwei weitere Todesfälle zu beklagen. Bei den Verstorbenen handelt es sich um eine 88jährige Frau und einen 84jährigen Mann, die im Krankenhaus verstorben sind.

Die aktuellen Zahlen

Aktuell infizierte Personen: 521 (550)

Inzwischen wieder genesene Personen: 5726 (5624)

Todesfälle: 197 (195)

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 925 (874)

Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 6444 (6369)

Inzidenz:

Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 117,7 (100,1)

Covid-Patienten in Krankenhäusern

Im Krankenhaus: 119 (119) Personen; davon werden 18 (18) Personen intensiv-medizinisch behandelt, 14 (14) von ihnen werden beatmet.

Informationsschreiben

Die Informationsschreiben an die rund 14.000 Über-80-Jährigen werden aktuell an die Bürgerinnen und Bürger verschickt. Der Inhalt: Ein allgemeines Informationsschreiben des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministers Karl-Josef Laumann mit alle wichtigen Informationen zur Vereinbarung eines Termins, zum Ablauf der Impfung und zu benötigten Unterlagen sowie ein Schreiben der Stadt Oberhausen mit weiteren Informationen zum Oberhausener Impfzentrum. „In unserem Informationsschreiben ist noch von der Öffnung ab dem 1. Februar die Rede. Für unsere Bürgerinnen und Bürger ändert sich jedoch an dem Verfahren nichts. Bereits ab dem 25.01.2021 können Sie einen persönlichen Termin vereinbaren, der Start des Impfzentrums in der Willy-Jürissen Halle verschiebt sich um eine Woche auf den 8. Februar“, erläutert Jehn den geänderten Zeitablauf.

Testungen

In Oberhausen wurden bislang 69.585 (69.462) Tests durchgeführt.

Impfungen

Mit Stand 20. Januar wurden in Oberhausen 4.104 Erstimpfungen und 610 Zweitimpfungen durchgeführt. Die Gesamtzahl der Impfungen liegt bei 4.714. Weitere Infos zum Thema „Impfungen“ unter oberhausen.de/corona-impfzentrum.