Der Corona-Krisenstab der Stadt Oberhausen gibt aktuelle Informationen von Montag, 4. Januar 2021 (Stand 11 Uhr) bekannt. Bedauerlicherweise gibt es im Zusammenhang mit Corona einen weiteren Todesfall zu beklagen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 83-jährigen Mann.



Die aktuellen Zahlen

Aktuell infizierte Personen: 877 (834)

Inzwischen wieder genesene Personen: 4527 (4509)

Todesfälle: 128 (127)

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 1558 (1607) Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 5532 (5470)

Inzidenz: Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 146,1 (167,5)

Ausgangsbeschränkung

Seit dem 1. Januar gelten wieder Ausgangsbeschränkungen von 21 Uhr bis 5 Uhr am Folgetag. Der Aufenthalt außerhalb der häuslichen Unterkunft ist in dieser Zeit grundsätzlich untersagt. Ausnahmen hiervon gelten nur bei Vorliegen gewichtiger Gründe. Während des genannten Zeitraumes ist auch Personen, die ihren Wohnsitz nicht im Stadtgebiet von Oberhausen haben, der Aufenthalt im Stadtgebiet nur aus gewichtigem Grund erlaubt.

Covid-Patienten in Krankenhäusern

Im Krankenhaus: 136 (136) Personen; davon werden 18 (20) Personen intensiv-medizinisch behandelt, 15 (16) von ihnen werden beatmet.

Testungen

In Oberhausen wurden bislang 62.204 (62.034) Tests durchgeführt.

Impfungen

Insgesamt wurden 851 Personen (Stand 4. Januar) in stationären Einrichtungen geimpft.

Hotline der Stadt Oberhausen

Die städtische Corona-Hotline (0208 825-7777) ist ab 4. Januar wie gewohnt von montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr und freitags von 7 bis 14 Uhr erreichbar.