Aktuell infizierte Personen: 28; inzwischen wieder genesene Personen: 257; Todesfälle: 11; Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 296; Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 9,0.



Quarantäne

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 72

Davon im Krankenhaus: 4, davon niemand auf der Intensivstation

Gesamtzahl der aus der Quarantäne entlassenen Personen: 1388

Testungen

In Oberhausen wurden bis Sonntag, 28. Juni, insgesamt 13.438 Tests durchgeführt.

Hotline der Stadt Oberhausen

Die städtische Corona-Hotline (0208 825-7777) ist montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr und freitags von 7 bis 14 Uhr erreichbar. An Wochenenden und Feiertagen ist die Hotline nicht besetzt. Dann ist aber das Bürgertelefon des Landes von 10 bis 18 Uhr unter 0211 9119-1001 oder per E-Mail an corona@nrw.de erreichbar.