Krisenstab Oberhausen: Aktuelle Informationen von Montag, 27. Dezember 2021 (Stand 9 Uhr)

Die aktuellen Zahlen

7-Tage-Inzidenz Oberhausen: 220,5 (235,2)

7-Tage-Inzidenz NRW: 183,8 (181,9) (Quelle: www.lzg.nrw.de) = Anzahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen

7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz NRW: 2,53 (2,72) (Quelle: www.lzg.nrw.de) = Anzahl der in den vergangenen 7 Tagen in die Krankenhäuser eingewiesenen Covid-Patienten pro 100.000 Einwohner

Infizierte Personen: 925 (1.000)

Todesfälle: 400 (400)

Gesamtzahl Personen in angeordneter Quarantäne: 1.142 (1.542)

Genesene Personen: 15.254 (15.160)

Gesamtzahl infizierte Personen (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 16.579 (16.560)

Covid-Patienten in Krankenhäusern

Im Krankenhaus: 34 (32) Personen; davon befinden sich 11 (13) Personen auf der Intensivstation, 7 (8) Personen müssen beatmet werden.

Erweitertes Impfangebot mit festen Impfstellen

Ansprechpartner für das Impfen sind seit Schließung des Impfzentrums die niedergelassenen (Haus-) Ärzte. Eine Übersicht der Ärzte mit Impfangebot steht auf https://coronaimpfung.nrw/impfzentren/impfregister . In Kooperation mit Hilfsorganisationen hat die Stadt Oberhausen sechs feste, kleinere Impfstellen im Stadtgebiet eingerichtet.

Online-Anmeldung für Impfung erforderlich

Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich unter https://termine.oberhausen.de bei den Impfstellen vorab anzumelden. Eine Erst-, Zweit- und Boosterimpfung gibt es nur mit Termin.

Impfstellen in Oberhausen

• Osterfeld: Osterfelder Markt, Montag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr

• CentrO: Parkhaus 8, Montag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr

• Alt-Oberhausen: Saporoshje-Platz, Montag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr

• Sterkrade: Kleinstädter-Bühne, Finanzstraße 1, Montag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr

• Königshardt: Gemeinderäumlichkeiten von St. Barbara Königshardt, Hartmannstraße 83a, Eingang über Krähenstraße, Montag bis Samstag 10 bis 18 Uhr.

• Alstaden: Räumlichkeiten des TUS Alstaden, Bürgerstraße 15, Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr. Wichtiger Hinweis: Impfungen nur mit dem Impfstoff von Moderna.

Hinweis: Die Impfstellen sind an Silvester und Neujahr, 31. Dezember und 1. Januar, geschlossen.

Unterlagen für die Impfungen

Es wird darum gebeten, den ausgefüllten Anamnese- und Einwilligungsbogen zur Schutzimpfung gegen COVID-19 mit mRNA-Impfstoff mitzubringen. Das Aufklärungsmerkblatt braucht nicht mitgebracht zu werden. Die Vordrucke sowie die Einwilligungserklärung der Sorgeberechtigten gibt es unter www.oberhausen.de/impfen . Mitbringen müssen die Impfwilligen ebenfalls ein amtliches Ausweisdokument (Personalausweis) und – sofern vorhanden – ihren Impfausweis.

Impfstoff

Alle Bürgerinnen und Bürger unter 18 Jahren und Schwangere werden mit BioNTech geimpft. Alle Bürgerinnen und Bürger von 18 bis 30 Jahren werden mit einem mRNA-Impfstoff (BioNTech oder Moderna) geimpft, abhängig von den zur Verfügung stehenden Impfstoffen. Bei allen älteren Personen wird Moderna geimpft, BionTech steht hierfür so gut wie nicht zur Verfügung. Bei Kindern ab 12 Jahren muss eine sorgeberechtigte Person dabei sein. Zudem ist eine Einwilligung beider sorgeberechtigter Personen mitzubringen.

Boosterimpfungen nach STIKO-Empfehlung

Die Boosterimpfungen werden nach der aktuell gültigen STIKO-Empfehlung (siehe RKI - Empfehlungen der STIKO) durchgeführt. Danach wird die Auffrischungsimpfung frühestens in einem Abstand von drei Monaten nach Abschluss der Grundimmunisierung verabreicht; gleiches gilt nach einer durchgemachten SARS-CoV-2-Infektion.

Eine Impfung nach frühestens vier Wochen nach der 2. Impfstoffdosis ist ausschließlich für immundefiziente Personen mit einer erwartbar stark verminderten Impfantwort als Optimierung der primären Impfserie zu ermöglichen.

Impfungen – Anzahl in Oberhausen (Stand 22. Dezember 2021)

Erstimpfungen in Arztpraxen: 67.546

Zweitimpfungen in Arztpraxen: 66.165

Auffrischungsimpfungen in Arztpraxen: 64.886

Erstimpfungen Impfzentrum, mobil und andere: 84.343

Zweitimpfungen Impfzentrum, mobil und andere: 78.463

Erstimpfungen durch COVID-19 Impfeinheit (KoCI): 2.235

Zweitimpfungen durch COVID-19 Impfeinheit (KoCI): 1.385

Auffrischungsimpfungen durch COVID-19 Impfeinheit (KoCI): 24.006

Gesamtimpfungen: 389.029

Hinweis: Die Zahlen der durchgeführten Impfungen in den Oberhausener Arztpraxen und bei mobilen Impfungen werden einmal in der Woche aktualisiert und veröffentlicht.

Schulen und Kindertageseinrichtungen (KTE)

Quarantäne-Fälle von Kontaktpersonen an Schulen:

Schülerinnen und Schüler: 345 (345)

Pädagogische Fachkräfte: 4 (4)

Quarantäne-Fälle von Kontaktpersonen in Kindertageseinrichtungen:

Kinder: 38 (38)

Pädagogische Fachkräfte/sonstige Personen: 1 (1)

Corona-Hotline Stadt Oberhausen – 0208 825-7777

Montag bis Donnerstag: 7 bis 17 Uhr

Freitag: 7 bis 14 Uhr

Hinweis: Die Hotline ist am 31. 12. nicht besetzt.

Bürgertelefon des Landes NRW – 0211 9119-1001

Montag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr

Samstag: 9:30 bis 18 Uhr

31. 12.: 8 bis 14 Uhr

1. 1. 2022: 10 bis 14 Uhr

Hinweis: In Klammern stehen die Zahlen vom Vortag.