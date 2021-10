Krisenstab Oberhausen: Aktuelle Informationen von Mittwoch, 13. Oktober 2021 (Stand 9 Uhr)

Ein weiterer Todesfall

Bedauerlicherweise gibt es im Zusammenhang mit Corona einen weiteren Todesfall zu beklagen. Bei der verstorbenen Person handelt es sich um eine 76-jährige Frau.

Hinweis: Nach dem Infektionsschutzgesetz finden Eingang in die Zählung der Todesfälle sowohl Personen, die an Corona verstorben sind, als auch solche, die mit Corona gestorben sind. Das Robert Koch-Institut nimmt als Bundesbehörde für Infektionskrankheiten hier keine Unterscheidungen vor.

Die aktuellen Zahlen

7-Tage-Inzidenz Oberhausen: 50,1 (52,5)

7-Tage-Inzidenz NRW: 49,8 (52,0) (Quelle: www.lzg.nrw.de)

= Anzahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner

Infizierte Personen: 170 (200)

Todesfälle: 382 (381)

Gesamtzahl Personen in angeordneter Quarantäne: 267 (268)

Genesene Personen: 12.264 (12.222)

Gesamtzahl infizierte Personen (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 12.816 (12.803)

Hinweis zur Errechnung der Inzidenz:

Eine mögliche Abweichung zum Inzidenzwert des Landeszentrums für Gesundheit (LZG) lässt sich einfach erklären: Jedes positive Corona-Testergebnis wird von den Laboren mit einem Meldedatum versehen, ans LZG übermittelt und vom LZG dem entsprechenden Meldetag zugeordnet. Wenn ein Testergebnis für einen zurückliegenden Tag gemeldet wird, ändert sich dadurch rückwirkend die Inzidenz für diesen Tag. Auf der Homepage des LZG werden diese Werte täglich neu ausgewiesen. Die Zahlen stellen immer eine Momentaufnahme dar. Das heißt: Sie verändern sich im Laufe eines Tages, da zum Beispiel die Rückmeldungen der Labore über positiv getestete Personen kontinuierlich aktualisiert werden. Sowohl das Landeszentrum Gesundheit als auch das Robert Koch-Institut beziehen sich bei ihren täglichen Veröffentlichungen auf einen bestimmten Zeitpunkt, zu dem die Meldungen dort eingelaufen sind. Daher kann es zwischen den dort veröffentlichten und den in der aktuellen Pressemitteilung genannten Zahlen Abweichungen geben.

Covid-Patienten in Krankenhäusern

Im Krankenhaus: 24 (25) Personen; davon befinden sich 7 (6) Personen auf der Intensivstation, keine Person (0) muss beatmet werden.

Wo kann ich mich impfen lassen?

Das Impfzentrum in der Willy-Jürissen-Halle ist seit dem 1. Oktober 2021 geschlossen. Impfungen werden alleine bei den niedergelassenen Ärzten durchgeführt. Auf der Internetseite https://coronaimpfung.nrw/impfzentren/impfregister gibt es eine Übersicht der Ärzte mit Impfangebot. Durch Setzen eines Häkchens kann man sich dort Praxen in Oberhausen anzeigen lassen. Zudem besteht die Möglichkeit, die Arztpraxen herauszufiltern, die auch praxisfremde Personen impfen.

Mobile Impfstellen für Erst- und Zweitimpfungen

Die Stadt Oberhausen bietet erneut Corona-Impfungen jenseits von Arztpraxen an: Ein mobiles Impfteam, die sogenannte KoCI (Koordinierende Covid 19 Impfeinheit) wird an verschiedenen Orten Bürgerinnen und Bürgern eine Immunisierung ohne Termin ermöglichen – sowohl mit Erst- als auch mit Zweitimpfungen.

Die Termine und Orte:

• am heutigen Mittwoch, 13. Oktober:

10 bis 16 Uhr, Sterkrader Tor, Freifläche an der Kreuzung Eugen-Zur-Nieden-Ring und Bahnhofstraße

• Donnerstag, 14. Oktober, bis Samstag, 16. Oktober:

10 bis 16 Uhr, am Berocenter Haupteingang im Innenbereich vor der Treppe zum 1. OG

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahre werden mit einem mRNA-Impfstoff (BioNTech oder Moderna) geimpft. Wer zur Erstimpfung kommt, erhält einen Termin für die Zweitimpfung. Mitbringen müssen die Impfwilligen ein amtliches Ausweisdokument (Personalausweis) und – sofern vorhanden – ihren Impfausweis. Um die Wartezeiten möglichst gering zu halten, sollten außerdem folgende Vordrucke ausgefüllt und mitgebracht werden: Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung gegen COVID-19 mit mRNA-Impfstoff und der Anamnese- und Einwilligungsbogen zur Schutzimpfung gegen COVID-19 mit mRNA-Impfstoff. Diese Vordrucke und weitere Infos gibt’s unter www.oberhausen.de/impfen.

Impfungen – Anzahl in Oberhausen (Stand 12. Oktober 2021)

Erstimpfungen in Arztpraxen: 60.557

Zweitimpfungen in Arztpraxen: 56.342

Erstimpfungen Impfzentrum, mobil und andere: 84.343

Zweitimpfungen Impfzentrum, mobil und andere: 78.463

Erstimpfungen durch COVID-19 Impfeinheit (KoCI): 23

Zweitimpfungen durch COVID-19 Impfeinheit (KoCI): 32

Gesamtimpfungen: 279.760

HINWEIS: Die Zahlen der Erst- und Zweitimpfungen in den Oberhausener Arztpraxen werden wöchentlich von der KV-Nordrhein aktualisiert und uns übermittelt. Sobald wir sie erhalten, fließen sie in diese Auflistung ein. Dasselbe gilt für die Zahlen bei mobilen Impfungen, die die Stadt Oberhausen durchführt. Die Zahlen werden ab sofort einmal in der Woche aktualisiert und veröffentlicht.

Schulen und Kindertageseinrichtungen (KTE)

Quarantäne-Fälle an Schulen (Zahl der Quarantänen ausschließlich in Schulen):

Schülerinnen und Schüler: 0 (0)

Pädagogische Fachkräfte: 0 (0)

Quarantäne-Fälle in Kindertageseinrichtungen (Zahl der Quarantänen ausschließlich in KTE):

Kinder: 0 (0)

Pädagogische Fachkräfte/sonstige Personen: 0 (0)

Corona-Hotline Stadt Oberhausen – 0208 825-7777

Anrufe am Dienstag, 12. Oktober: 20 (am Montag 10 Anrufe)

Montag bis Donnerstag: 7 bis 17 Uhr

Freitag: 7 bis 14 Uhr

Bürgertelefon des Landes NRW – 0211 9119-1001

Montag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr

Samstag: 9:30 bis 18 Uhr

Hinweis: In Klammern stehen die Zahlen vom Vortag.