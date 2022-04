Wegen der komnmenden Osterfeiertage ändern sich die Wochenmärkte in Osterfeld und Holten.

Der Wochenmarkt in Osterfeld wird von Karfreitag, 15. April, auf Donnerstag, 14. April, vorverlegt. Die Anzahl der Markthändler kann aufgrund der Verlegung vom Regeltermin abweichen.

Der Wochenmarkt in Holten am Karfreitag, 15. April, entfällt.