Das Land NRW stellt im Rahmen einer Soforthilfe für Bedürftige medizinische Masken zur Verfügung und strebt eine Verteilung über die Kommunen an. In diesem Rahmen können in Oberhausen Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII (Grundsicherung im Alter und Hilfe zum Lebensunterhalt) in den Quartiersbüros im Stadtgebiet drei Masken pro berechtigter Person kostenfrei erhalten.

Die Ausgabe beginnt am kommenden Montag über die sechs Quartiersbüros in Oberhausen. Die medizinischen Masken können an folgenden Ausgabestellen abgeholt werden:

Mitte/Styrum

DRK-Kreisverband Oberhausen e.V., Nohlstraße 40, 46045 Oberhausen

Ausgabezeiten sind dienstags und donnerstags, 10 bis 14 Uhr

Alstaden/Lirich

Caritas Oberhausen e.V., Kewerstraße 56, 46049 Oberhausen sowie Rohlandshof, Kewerstraße 56, 46049 Oberhausen

Ausgabezeiten sind dienstags und donnerstags, 9 bis 11 Uhr

Oberhausen-Ost

Lebenshilfe Oberhausen e.V. , Alte Heid 13, 46047 Oberhausen (am Fenster des Bistros im AWO Mehrgenerationenhaus)

Ausgabezeiten sind montags bis freitags, 10 bis 12 Uhr

Osterfeld

pro wohnen international e.V., Wasgenwaldstraße 49, 46119 Oberhausen

Ausgabezeiten: montags bis donnerstags, 9 bis 15 Uhr



Sterkrade-Mitte

Gute Hoffnung leben, bei ZAQ, Gartenstr. 9, 46145 Oberhausen

Ausgabezeiten sind montags bis donnerstags, 9 bis 15 Uhr

Sterkrade- Nord

Arbeiterwohlfahrt Oberhausen e.V., Julius-Brecht-Anger 41, 46147 Oberhausen (unter dem Saal rechts neben dem Haus „Julius-Brecht-Anger 41“)

Ausgabezeiten sind montags bis freitags, 9 bis 14 Uhr.