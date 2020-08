Der Abwasserkanal der Hausbergstraße und Hunsrückstraße muss erneuert werden. Die Bauarbeiten beginnen am 31. August mit dem Anschluss des Kanals der Hausbergstraße an den Hauptsammler der Falkensteinstraße. Der Anschluss erfordert eine halbseitige Sperrung der Falkensteinstraße und eine Verkehrsregelung mit einer Ampelanlage. Anschließend erfolgt der Kanalbau in der Hausbergstraße unter abschnittsweiser Vollsperrung der Hausbergstraße und Hunsrückstraße. Die Gesamtbauzeit beträgt rund 44 Wochen.