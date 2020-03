Das Evangelische Krankenhaus Oberhausen (EKO) hat ein generelles Besuchsverbot erlassen. Ausnahmen gelten für Besuche bei Schwerstkranken, Palliativpatienten und Kindern. Dabei gilt: maximal ein Besucher pro Patient. Auch für den Kreißsaal gilt eine Ausnahmeregelung: Unter der Geburt darf eine Person die werdende Mutter begleiten.

Arztgespräche und die Abgabe von persönlichen Gegenständen für die Patienten dürfen ebenfalls nur nach vorheriger Absprache erfolgen.

Wichtig dabei ist: Die Besucher müssen sich zur Registrierung an der Information im Eingangsbereich in Haus A anmelden. Die Eingänge zu den Häusern C, D, E, F und G werden geschlossen. Diese Maßnahme ist aufgrund der Bauweise des EKO. mit verschiedenen Gebäuden und einer „Pavillonstruktur“ notwendig.

„Wir wissen, dass das für die Menschen, deren Angehörige bei uns im Krankenhaus sind, eine schwierige Situation ist“, sagt Dr. Peter Quaschner, Geschäftsführer des EKO. „Wir bitten sie aber sehr darum, sich zum Wohl unserer Patienten und zu ihrem eigenen Schutz an das Verbot zu halten.“

Regelungen für das KKO

Für das St. Marien-Hospital und das St. Clemens-Hospital gilt ab sofort auch ein Besuchsverbot. Besuche sind nur noch im Notfall, nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt möglich. Für das St. Josef-Hospital gilt ein Besucher pro Patient pro Tag.

St. Elisabeth Klinik

In der St. Elisabeth Klinik gilt die Besucherregelung nach der Maßgabe 1:1:1. Das heißt: pro Patient nur ein Besucher am Tag in der Besuchszeit von 15 bis 18 Uhr. Begründete Ausnahmen sind im Vorfeld mit der jeweiligen Station abzusprechen. Zusätzlich registriert das Krankenhaus jeden Besucher durch einen Fragebogen. Sollte dort beispielsweise ein Besucher angeben, dass er oder sie innerhalb der letzten 14 Tage in einem Corona-Risikogebiet war, wird der Zutritt zur Klinik verwehrt.