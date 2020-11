Das Berufsförderunsgwerk (BFW) hatte kürzlich virtuell rund 80 Fachärzte aus der gesamten Bundesrepublik zu Besuch, um diesen im Rahmen ihrer Weiterbildung zum Sozialmediziner Einblicke in die berufliche Rehabilitation zu geben.

Um den Ärzten aus den verschiedensten Fachgebieten ein möglichst vollständiges Bild der Arbeit im BFW Oberhausen zu bieten, ließ sich die Rehabilitationseinrichtung an der Bebelstraße ein rundes Programm einfallen. So wurde live aus dem hauseigenen Filmstudio gesendet. Dabei wurden sowohl die einzelnen Bereiche – von Assessment, über den medizinischen und psychologischen Dienst bis hin zu der Umschulung vorgestellt, als auch der Rehabilitationsverlauf praxisnah erläutert.

„Wenn die Mediziner uns schon nicht persönlich aufsuchen können, so waren wir bestrebt, dass sie das BFW auch virtuell möglichst realitätsnah erleben“ so BFW-Direktor Herbert Schmidt.

Auch die aktuellen Maßnahmen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie waren Thema. Dazu stellte das BFW die umfangreichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen vor, die seit März 2020 eingeführt wurden.

Eigens produzierte Einspielerfilme ergänzten das abwechslungsreiche Programm aus Vorträgen, Interviews und Präsentationen und verschafften den Ärzten einen umfangreichen Einblick. Bei der interaktiven Veranstaltung hatten die Teilnehmer zudem jederzeit die Möglichkeit, Fragen per Chatfunktion zu stellen die dann live beantwortet wurden.

Dr. Wolfgang Wagener von der Deutschen Rentenversicherung Rheinland als Organisator des ärztlichen Weiterbildungskurses dazu: „Was das BFW für uns auf die Beine stellte, ist absolut beispiellos – vor allem, da eine virtuelle Exkursion in dieser Form für uns Neuland ist. Unsere Ärzte konnten sich ein umfassendes Bild der beruflichen Rehabilitation verschaffen und es fühlte sich an, als wären wir live vor Ort gewesen.“

Kai Cherdron, Digitalisierungsbeauftragter des BFW und mit der Organisation der Veranstaltung betraut, zieht ebenso ein positives Fazit: „Wir freuen uns, dass wir den Ärzten einen Einblick in die Praxis der beruflichen Rehabilitation bieten konnten und sind sehr glücklich über die positiven Rückmeldungen zur Veranstaltung.“