Die Ausgangsbeschränkung endete mit Ablauf von Sonntag, 10. Januar, und gilt damit ab heute, 11. Januar, nicht mehr. In den 20 Tagen seit dem 22. Dezember, an denen die Ausgangssperre galt, wurden 164 Verstöße dagegen registriert, 56 davon in den ersten beiden Nächten. In den Folgenächten wurden somit durchschnittlich nur sechs Verstöße registriert.

In allen Fällen wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige erteilt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Krisenstabsleiter Michael Jehn zieht eine positive Bilanz: „Die Anzahl an Verstößen zeigt, dass sich die Bevölkerung weitestgehend an die Ausgangsbeschränkungen gehalten hat. 164 Verstöße machen aber auch deutlich, dass unsere gemeinsamen Kontrollen mit der Polizei wichtig und richtig waren.“ Die Ausgangsbeschränkungen haben einen Beitrag dazu geleistet, dass Kontakte reduziert wurden.

Die ab heute geltende Coronaschutzverordnung erlaubt uns, zusätzliche Schutzmaßnahmen (z.B. Ausgangsbeschränkung) einzuführen, wenn die Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen (7-Tages-Inzidenz) über 200 liegt. Der aktuelle Wert beträgt 199,7, liegt also schon sehr nahe an dieser Grenze. Deswegen wird der Krisenstab bereits heute Kontakt mit dem Gesundheitsministerium aufnehmen, um gemeinsam das weitere Vorgehen abzustimmen. Bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden, wird der Krisenstab das aktuelle Infektionsgeschehen analysieren.

Corona-Schutzverordnung

Ab heute, 11. Januar, gilt die neue Corona-Schutzverordnung, die bis zum 31. Januar gültig ist. Sie sieht u. a. vor, dass im öffentlichen Raum nur Treffen von Personen eines Hausstandes mit einer weiteren Person, die von zu betreuenden Kindern aus ihrem Hausstand begleitet werden kann, erlaubt sind.

Die aktuellen Zahlen , Stand 11.1., 13 Uhr, lauten:



Aktuell infizierte Personen: 726 (782)

Inzwischen wieder genesene Personen: 5050 (4975)

Todesfälle: 161 (161)

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 1452 (1564) Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 5937 (5918)

Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen (Inzidenz): 199,7 (196,4))