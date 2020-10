Krisenstabsleiter Michael Jehn, der Beigeordnete Frank Motschull und Amtsarzt Dr. Henning Karbach begrüßten am heutigen Mittwoch (28. Oktober) 15 Bundeswehrkräfte im Oberhausener Rathaus. Die Einsatzkräfte der Bundeswehr sind in der letzten Woche angefordert worden, um das Oberhausener Gesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung zu unterstützen.

„Wir haben im Krisenstab bereits im Frühjahr die Bundeswehr mit an den Tisch geholt, um im Bedarfsfall schnelle Unterstützung zu erhalten. Innerhalb von nicht einmal einer Woche sind nun 15 Bundeswehrkräfte für Oberhausen abgeordnet. Für diese schnelle Unterstützung sind wir sehr dankbar“, so Jehn. Die Kollegen vom Gesundheitsamt haben trotz Abordnung weiterer 30 Mitarbeiter aus der Verwaltung die Leistungsgrenze erreicht. Am 1. Oktober hatte Oberhausen 37 positive Fälle, die Zahl hat sich im Oktober bis zum heutigen Tag beinahe verzehnfacht, so dass die Unterstützung durch die Bundeswehr in der Kontaktnachverfolgung notwendig wird.