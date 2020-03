Wer hat euch ins Gehirn geschissen? Ernsthaft. Ich wusste, dass es einige Menschen gibt, die nicht die hellste Kerze am Christbaum sind, aber das jetzt übertrifft alles.

Merkt ihr nicht, was ihr anrichtet? Was checkt ihr nicht? Ich kenne gar nicht so viele Schimpfwörter wie ich euch jetzt an den Kopf werfen möchte.

Ich bin sprachlos, wütend, geschockt und aufgebracht und kann gar nicht fassen, was ich in den Medien gelesen und gesehen habe.

Da ruft eine Influencerin eine "Corona-Challenge" ins Leben, die aus dem Ablecken von Klobrillen bestehen soll. Und tatsächlich leckt sie selbst ungeniert eine Klobrille ab.

Das muss man sich mal vorstellen. Das ist absolut ekelig und verantwortungslos.

Und so manche gestörte und gehirnamputierte Menschen (auch Nachahmer genannt) machen es nach bzw. erfinden sich eine eigene "Corona-Challenge".

Ganz wichtig dabei ist natürlich, dass man sich dabei filmt oder filmen lässt, um es später online zu stellen.

In Österreich hat ein Mann in einem Supermarkt in einen Apfel gebissen und ihn wieder zurück ins Regal gelegt. Warum macht man das? Warum spielt man mit der Angst anderer Menschen? Um möglichst viele Aufrufe für sein Video zu bekommen? Ich verstehe es nicht.

Ebenfalls in Österreich hat ein junger Mann eine Packung Klopapier aufgerissen und eine Rolle am Boden des Geschäftes abgewickelt. Völlig sinnfrei die Aktion. Völlig gehirnlos der Mann.

In München kann ein Mann gar nicht genug lecken. Der Handlauf einer Rolltreppe, ein Ticketautomat und die Haltestange in der U-Bahn müssen dran glauben. So etwas hätte jeder normale Mensch schon vor Corona nicht getan.

Ich kann mich gar nicht mehr abregen. Warum macht man so abnormale Dinge, die eine Infektion fast schon provozieren?

Und darauf angesprochen, sind die Leute noch nicht mal einsichtig. Die Influencerin Ava Louise, die die "Klo-Ableck-Corona-Challenge" ins Leben gerufen hat, hat bei Twitter und Tik Tok schon richtig viele Aufrufe bekommen. Grund für die Challenge? Sie sagt, dass sie es nicht ertragen habe, dass das Corona-Virus mehr Aufmerksamkeit bekommen habe als sie selbst.

Leute, warum läuft die Frau noch frei rum? Warum wird die nicht weg gesperrt?

Es tun sich immer weitere Abgründe der menschlichen Seele auf. Viele kapieren immer noch nicht, um was es in der Sache eigentlich geht. In einigen Köpfen ist noch nicht angekommen, dass im schlimmsten Fall der Tod droht. Und es gibt bestimmt neben den Nachahmern noch welche, die einen oben drauf setzen wollen und sich noch schlimmere Dinge für eine Challenge ausdenken.

Wisst ihr, was wirklich eine tolle Corona-Challenge wäre? Für Menschen einzukaufen, die zur Risikogruppe gehören und nicht vor die Tür dürfen. Oder nur so viel Toilettenpapier, Nudeln, Mehl und Desinfektionsmittel zu kaufen wie man wirklich braucht und nicht die Vorräte zu hamstern. Oder Behelf-Nase-Mund-Masken zu nähen und diese an Krankenhäuser und Altenheime zu spenden.

Oder einfach soziale Kontakte zu meiden und überwiegend Zeit zuhause zu verbringen.

Aber wahrscheinlich ist das für euch Schwachmaten zu schwer. Ihr wisst ja noch nicht mal wie man Pandemie schreibt.

Ihr könnt froh sein, dass ich in Deutschland (oder auch der Welt) nichts zu sagen habe. Für das "Ins Leben rufen solcher Challenges" würde ich euch für sehr lange Zeit weg sperren, ihr hättet Hausverbot in jedem Supermarkt, müsstet eine hohe Geldstrafe zahlen, euer Führungszeugnis hätte einen lebenslangen Eintrag und wenn es hart auf hart kommt, gäbe es für euch leider kein Beatmungsgerät mehr. Aber ich glaube, das wäre euch egal. Die größte Strafe wäre für euch wahrscheinlich, wenn euer Account gesperrt wird und euch die Follower verloren gehen.

Und da können mir jetzt die normalen Menschen helfen, die es noch auf der Welt gibt. Bitte folgt solchen Menschen nicht mehr im World Wide Web. Teilt solche abartigen Videos nicht mehr. Und schickt diesen Influencern keine Hasskommentare. Reagiert lieber gar nicht, denn auch Hasskommentare sind Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit wollen solche gestörten Menschen.

Achtet lieber darauf, dass Kinder solche Videos nicht zu sehen bekommen. Redet mit euren Kindern, dass so etwas kein Spaß ist, sondern Körperverletzung. Ja, das ist es. Wenn ich andere Menschen auffordere in der Corona-Krise an Klobrillen zu lecken und diese sich mit Covid 19 infizieren, dann ist das Körperverletzung. Und falls diese Menschen daran sterben, dann ist es sogar Mord.

Klar, jetzt kann der ein oder andere unter euch sagen, dass die, die sich zu so einer Scheisse auffordern lassen, selbst schuld sind. Sie müssen es ja nicht machen. Stimmt natürlich auch irgendwie. Und dennoch gehören die "Aufforderer" härter bestraft.

Unser Land, unsere Regierung, unsere Mitmenschen haben zur Zeit viele "Baustellen": gesundheitliche, medizinische, wirtschaftliche, existentielle, finanzielle,....

Trotzdem sollten wir zwischendurch einfach mal überlegen, was wir für ein Land (eine Welt) sind, in dem Influencer/in ein Beruf ist.

Da filmen sich irgendwelche 17-jährigen Mädchen, die keinen Schulabschluss nachweisen können und einen kleineren IQ haben als der Lippenstift für den sie gerade Werbung machen.

Das Geld, was ein(e) Influencer(in) verdient, variiert natürlich und ist abhängig von den Followern und dem Produkt bzw. dessen Hersteller.

Eine Influencerin oder ein Influencer mit 10.000 Followern verdienen ungefähr 110€ für ein Instagram-Posting. Bei 30.000 Followern sind es ungefähr 850€.

Eine Krankenschwester bekommt im Schnitt nach ihrer Ausbildung ein Einstiegsgehalt von etwa 2.000 bis 2.400 Euro brutto.

Da stimmt doch was nicht.

Influencer sollte man dazu zwingen, sich einen echten Job zu suchen.

Am Ende noch ein Aufruf an euch, ihr so "schlauen" Influencer.

Bevor ihr heute wieder irgendeinen Scheiss postet, lest mal lieber die Zeitung.

Auf der griechischen Insel Lesbos leben mehr als 20.000 Menschen in einem Flüchtlingscamp, was eigentlich nur für 3.000 Menschen ausgelegt ist. Sie können der Corona Pandemie nicht entfliehen, wenn sie im Camp ankommt, können keinen Abstand zu einander halten und haben auch kein sauberes Wasser zum Händewaschen.

Bitte denkt daran bevor ihr irgendwelche Klobrillen und Rolltreppen ableckt.

Noch eine Anmerkung am Ende. Ich spreche die ganze Zeit von Influencern. Vielleicht kennen einige unter euch den Begriff gar nicht.

Hier die Definition von Wikipedia:

"Als Influencer (von englisch to influence ‚beeinflussen‘) werden Personen bezeichnet, die aufgrund ihrer starken Präsenz und ihres hohen Ansehens in sozialen Netzwerken als Träger für Werbung und Vermarktung in Frage kommen (sogenanntes Influencer-Marketing)."

DAS HOHE ANSEHEN STELLE ICH NACH SO EINEM GEPOSTETEN SCHEISS MEHR ALS IN FRAGE.

Es gibt natürlich auch eine einfachere Definition:

Influencer - früher hieß das noch Arbeitslose.