Der Aschermittwoch - Beginn der 40 tägigen Fastenzeit.

Christen bekennen sich mit dem Aschekreuz auf der Stirn zu ihrem Glauben. Es ist ein Symbol des Anfangs und die Hoffnung auf Auferstehung.

Das Aschekreuz wird mit den Worten "Bedenke Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst." begleitet.

Die Asche für das Aschekreuz wird aus den verbrannten Palmen- oder Buchsbaumzweigen gewonnen, welche am Palmsonntag im Vorjahr gesegnet wurden.

Der Aschermittwoch ist nicht der letzte Tag des Karnevals, sondern der erste Tag der österlichen Bußzeit.

Die Erzählung von der Versuchung Jesus ist das biblische Vorbild für die Fastenzeit.

Jesus hat 40 Tage und Nächte in der Wüste gefastet. Er musste den Versuchungen des Teufels widerstehen. Erst danach begann sein öffentliches Wirken.

Und so wie Jesus gefastet hat, fasten wir Gläubigen in Vorbereitung auf etwas Großes.

DAS EVANGELIUM NACH MATTHÄUS (MT 4,1-22)

Jesu Versuchung

4, 1 Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. 2 Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. 3 Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. 4 Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben (5.Mose 8,3): »Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.«

5 Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels 6 und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab; denn es steht geschrieben (Psalm 91,11-12): »Er wird seinen Engeln für dich Befehl geben; und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.« 7 Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben (5.Mose 6,16): »Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.«

8 Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit 9 und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. 10 Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben (5.Mose 6,13): »Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen.« 11 Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm.

Was bedeutet Fasten? Eine völlige oder teilweise Enthaltung.

Für Christen bedeutet es mehr:

Buße, Beten, Beichte und natürlich die Vorbereitung auf Ostern.

Jedem Menschen ist es selbst überlassen, ob er in der Zeit vor Ostern fastet oder nicht. Worauf kann man in den Tagen nach Karneval verzichten?

Eine moderne Variante des Verzichts ist das digitale Fasten, also der Verzicht bzw. weniger Zeit mit Handy, Computer, Tablet und Co.! Das glaube ich fällt ganz besonders den Teenies schwer.

Ach, es gibt unzählige Möglichkeiten worauf man verzichten kann.

Ich verzichte wie jedes Jahr auf Süßigkeiten. Und aus Erfahrung weiß ich, dass die ersten Tage schwer sind; so richtig schwer.

Aber wenn man bedenkt, was Jesus für Opfer gebracht hat, dann sollte das doch wohl ein leichtes sein.

Und Ostern freue ich mich nicht nur über meine Disziplin durchgehalten zu haben. Es freut sich noch jemand: meine Waage.

In diesem Sinne: eine schöne Fastenzeit.