Durch die Corona Krise sind in diesen Tagen neben den Hausfrauen, Rentnern und Arbeitslosen noch mehr Menschen zuhause, da sie ihren Beruf momentan nicht ausüben können (Freistellung durch den Arbeitgeber, Risikogruppe, Krankheit, Kinder zuhause,...).

Damit ihnen nicht langweilig wird, haben sich einige von ihnen einen Nebenjob gesucht, einen ehrenamtlichen Nebenjob sozusagen: "Hilfssheriff". Sie unterstützen die Männer und Frauen vom Ordnungsamt.

Dabei schauen sie genau, wer sich nicht an Regeln hält, wo etwas "illegales" passiert oder etwas falsch abläuft.

Sie warten nur darauf, dass jemand einen Fehler macht. Dafür brauchen sie noch nicht mal aus dem Haus gehen, sondern einfach nur am Fenster stehen und das Geschehen außerhalb beobachten.

Weiterhin werden die Augen zugemacht, wenn Frauen von ihren Männern geschlagen werden, wenn Kinder verwahrlosen und physische und psychische Grausamkeiten erleben, wenn gewaltbereite Menschen andere Menschen zusammen schlagen und ihnen Handy und Portemonnaie entwenden, aber wenn sich Menschen nicht an die Auflagen und Vorgaben rund um Corona halten, dann greift der Hilfssheriff blitzschnell zum Telefon und verständigt den "Sheriff" vom Ordnungsamt.

Dieser ist dem Hilfssheriff in einigen Fällen sogar dankbar. In anderen Fällen ist er von seinem Hilfsarbeiter auch genervt, wenn das Vergehen aus Sicht des Hilfssheriffs in Wahrheit gar kein Vergehen ist.

Die Corona-Zeit ist eine unsichere Zeit. Man hat Angst sich unbewusst falsch zu verhalten.

Meine vier Wände verlasse ich nur noch, wenn ich zur Arbeit fahre oder gelegentlich mal ein paar Teile einkaufe.

Den Müll bringe ich im Usain Bolt Sprint oder im Dunkeln runter, aus Angst eine Person zu treffen, die mich in ein Gespräch (ohne den nötigen zwei Meter Sicherheitsabstand) verwickelt. Denn bei meinem Glück würde genau in dem Moment der Hilfssheriff aus dem Nachbarhaus mit Handy am Fenster stehen.

Pflichtbewusst halte ich mich an die Markierungsstreifen auf dem Supermarktboden und weiche nicht mal einen Millimeter davon ab. Ich zahle nur noch per Karte, damit die Verkäufer kein viralverunreinigtes Geld anfassen müssen.

Heute lag draußen bei den Obst- und Gemüseregalen vor einem Lebensmittelgeschäft eine Avocado auf dem Boden.

Die Menschen sind alle daran vorbei gelaufen oder darüber gestiegen. Ich habe sie natürlich aufgehoben und zurück in den Korb gelegt. Dabei sind mir weitere Avocados weggerollt, die ich festhalten musste, damit sie nicht runter fallen. Was, wenn unwissentlich das Corona-Virus an meinen Händen oder den Avocados klebte? Ich hoffe, mich hat niemand dabei fotografiert oder gefilmt. Ich warte schon darauf, dass das Ordnungsamt bei mir anschellt.

So, jetzt habe ich mich die ganze Zeit über die Hilfssheriffs ausgelassen und dabei gemerkt, dass in mir auch so ein kleiner Hilfssheriff schlummert, ob ich will oder nicht. Horcht mal in euch hinein. Ich glaube, es geht mehreren Personen so. In dieser so besonderen Zeit sind wir einfach feinfühliger und gehen mit offeneren Augen durch die Welt.

Ein Sheriff hat einen wachen Sinn für Recht und Unrecht. In dieser schlimmen Zeit für unsere Welt wird der Sinn für Recht und Unrecht allerdings durch Panik, Ängste, Sorgen und Egoismus etwas "vernebelt". Das merkt man daran, dass uns immer wieder Gedanken und Zweifel in den Sinn kommen, ob unsere Mitmenschen das wirklich alles "gesetzmäßig" machen. Verhalten von Menschen, was bisher als normal galt, ist für den ein oder anderen Hilfssheriff jetzt grenzwertig, wenn nicht sogar völlig falsch.

Wobei es natürlich auch wirklich falsches Verhalten in Coronazeiten gibt. Und dieses falsche Verhalten ist nicht nur falsch, sondern gesundheitsgefährdend und absolut unakzeptabel. Ich bin jedem Hilfssheriff dankbar, der dieses Verhalten dem Ordnungsamt oder der Polizei meldet und sich nicht nur zuhause im stillen Kämmerlein darüber auslässt.

Da gibt es in einer anderen Stadt hier im Ruhrgebiet eine Party zuhause mit definitiv mehr als zwei Menschen. Was denken sich diese Leute dabei? Ist es Dummheit, weil sie denken, dass man nur auf öffentlichen Flächen nicht mit so vielen Personen zusammen kommen soll, aber im eigenen Zuhause sei es erlaubt, weil es privat ist? Oder ist es einfach Dreistigkeit, weil diesen Menschen einfach alles egal ist? Oder vielleicht beides? Wenn sich Dummheit und Dreistigkeit bei einem Menschen vereinigen, ist das keine gute Kombination.

Wie dem auch sei. Ein Partygast war auf jeden Fall eine Mitarbeiterin vom Ordnungsamt. Und die hätte es definitiv besser wissen müssen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei dem Hilfssheriff bedanken, der das Ordnungsamt informiert hat.

In einer Eisdiele in Oberhausen werden die Eishörnchen von der Bedienung mit Handschuhen angefasst. Super. Besonders dann, wenn sie mit den Handschuhen auch das Geld annimmt und das Wechselgeld raus gibt. Finde den Fehler. Wieso wird nicht ein Eisverkäufer abgestellt, der nur Bestellungen annimmt und das Eis raus gibt und ein anderer, der nur Geld annimmt und zurück gibt.

Meine erste Tätigkeit als Hilfssheriff hatte ich auch in dieser Woche. In einer "Frittenranch" wurde nicht wirklich auf Hygiene geachtet. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber selbst zu "Nicht-Corona-Zeiten" wäre das in meinen Augen nicht duldbar gewesen. Und da hat mir auch das Ordnungsamt recht gegeben.

Im Vorfeld habe ich überlegt, ob ich das Ordnungsamt anrufen soll oder nicht. Ich möchte ja auch niemanden denuzieren. Und schweigen, wenn schweigen unangebracht ist, wollte ich auch nicht. So habe ich mir dann nach dem Telefonat gedacht: Alles richtig gemacht.

Als Hilfssheriff war ich gestern auf der Fährte des Klopapiers.

In einem Geschäft gab es kein Toilettenpapier mehr (wie halt so momentan üblich). Eine junge Frau in betont engen Klamotten mit großen Brüsten richtete ihre Frisur, um dann den Verkäufer anzusprechen (ohne Sicherheitsabstand, damit er wahrscheinlich ihre Oberweite besser wahrnehmen konnte), ob er nicht noch irgendwo Klopapier hätte. Er sagte ihr, dass er ein Paket für sie aus dem Lager holen würde. Das weckte meinen innerlichen Gerechtigkeitssinn.

Ich habe zuhause zwar noch Toilettenpapier, beschloss aber, den Verkäufer, wenn er aus dem Lager zurück war, auch zu fragen, ob er ein Paket Toilettenpapier für mich hat. Freudestrahlend kam er wieder und übergab der Frau stolz das Toilettenpapier. Jetzt kam mein Auftritt. Mit strubbeligen Haaren, kleinerer Oberweite und einem Ausschnitt, der nicht bis zum Bauchnabel reichte, sagte ich: "Ach, so ein Paket würde ich auch noch nehmen." Leicht irritiert ging er dann ins Lager und holte mir auch ein Paket. Na also, ging doch. In Gedanken hatte ich mir schon die unterschiedlichsten Szenarien meinerseits ausgemalt, wenn der Verkäufer "Nein" gesagt hätte.

So, ihr Hilfssheriffs da draußen.

Seid weiterhin wachsam, aber nicht zu vorschnell. Hört auf euer Gefühl. Und wenn euch etwas komisch vorkommt, sprecht die Menschen direkt darauf an oder fragt bei eurem Chef vom Ordnungsamt nach und denkt dran: Der Ton macht die Musik. Auch in Corona-City.