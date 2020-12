Der Krisenstab Oberhausen gibt die aktuellen Informationen von Donnerstag, 3. Dezember, (Stand 11 Uhr) bekannt:

Bedauerlicherweise gibt es im Zusammenhang mit Corona drei weitere Todesfälle zu beklagen. Dabei handelt es sich um eine 88-Jährige und eine 98-Jährige sowie um einen 80-Jährigen.

Hinweis: Nach dem Infektionsschutzgesetz finden Eingang in die Zählung der Todesfälle sowohl Personen, die an Corona verstorben sind, als auch solche, die mit Corona gestorben sind. Das Robert Koch-Institut nimmt als Bundesbehörde für Infektionskrankheiten hier keine Unterscheidung vor.

Die aktuellen Zahlen

Aktuell infizierte Personen: 592 (647)

Inzwischen wieder genesene Personen: 2517 (2384)

Todesfälle: 38 (35) Hinweis: Das LZG meldet 39 verstorbene Personen. Dies ist nicht korrekt, da eine Person zwar in einem Oberhausener Krankenhaus verstarb, aber in Bottrop wohnte.

Dies ist dem LZG auch so seitens der Stadt Oberhausen mitgeteilt worden.

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 1152 (1203)

Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 3147 (3066)

Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 133,3 (135,2)



Hinweis: Die Zahlen stellen immer eine Momentaufnahme dar. Das heißt: Sie verändern sich im Laufe eines Tages, da zum Beispiel die Rückmeldungen der Labore über positiv getestete Personen kontinuierlich aktualisiert werden. Sowohl das Landeszentrum Gesundheit als auch das Robert Koch-Institut beziehen sich bei ihren täglichen Veröffentlichungen auf einen bestimmten Zeitpunkt, zu dem die Meldungen dort eingelaufen sind. Daher kann es zwischen den dort veröffentlichten und den in der aktuellen Pressemitteilung genannten Zahlen Abweichungen geben.

Covid-Patienten in Krankenhäusern

Im Krankenhaus: 108 (100) Personen; davon werden 6 (10) Personen intensiv-medizinisch behandelt, 5 (5) von ihnen werden beatmet.

Schulen und Kindertageseinrichtungen (KTE)

Weitere Quarantäne-Zahlen an folgenden Schulen (Mittwoch, 2. Dezember):

Schwarze-Heide-Schule: 1 Schüler/Schülerin infiziert, 20 Schüler/Schülerinnen und 1 pädagogische Fachkraft bis 9. Dezember in Quarantäne; Gesamtschule Weierheide: 1 Schüler/Schülerin infiziert,

10 Schüler/Schülerinnen bis 8. Dezember in Quarantäne;Hans-Böckler-Berufskolleg:

1 Schüler/Schülerin infiziert, 25 Schüler/Schülerinnen bis 10. Dezember in Quarantäne;

In der folgenden Schule finden derzeit Ermittlungen statt: Concordiaschule. Aktuell befinden sich insgesamt 248 Schülerinnen und Schüler sowie 14 pädagogische Fachkräfte in Quarantäne.

Weitere Quarantäne-Zahlen an folgender Kindertageseinrichtung (Mittwoch, 2. Dezember):

Kita Zaubersterne: 1 pädagogische Fachkraft infiziert, 13 Kinder und 3 pädagogische Fachkräfte bis 10. Dezember in Quarantäne;

Aktuell befinden sich im Bereich der Kindertageseinrichtungen insgesamt 73 Kinder sowie 9 pädagogische Fachkräfte in Quarantäne.

Testungen

In Oberhausen wurden bislang 56.559 (56.372) Tests durchgeführt.

Hotline der Stadt Oberhausen

Die städtische Corona-Hotline (0208 825-7777) wurde am Mittwoch, 2. Dezember, 70 (96) Mal zum Thema Corona angerufen. Anmerkung: Die Hotline war gestern aufgrund technischer Probleme kurzzeitig nicht erreichbar. Die Hotline ist montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr und freitags von 7 bis 14 Uhr erreichbar.

Hinweis: In Klammern stehen die Zahlen vom Vortag.