Wieder muss der Krisenstab Oberhausen betrübliche Meldungen veröffentlichen: Aktuelle Informationen von Donnerstag, 17. Dezember 2020 (Stand 14 Uhr)

Bedauerlicherweise gibt es im Zusammenhang mit Corona sechs weitere Todesfälle zu beklagen. Dabei handelt es sich um einen Mann und zwei Frauen im Alter von 82 Jahren sowie um drei weitere Frauen im Alter von 81, 87 und 90 Jahren.

Verdopplung in den Krankenhäusern



Innerhalb von nur 14 Tagen hat sich die Zahl der Covid-Patienten in den Oberhausener Krankenhäusern auf 178 verdoppelt. Ärzte und Pflegepersonal arbeiten am Limit, die Kapazitätsgrenze bei der Belegung von Intensivbetten ist nahezu erreicht. Für Krisenstabsleiter Michael Jehn steht fest: „Die Lage spitzt sich weiter zu. Der gesamte Trend ist äußerst besorgniserregend und eine Entspannung derzeit nicht in Sicht. Die kommenden zwei Wochen werden daher entscheidend sein, ob dieser Trend gestoppt und umgekehrt werden kann.“

FFP2 Masken

Jehn appelliert eindringlich an alle Oberhausener: „Halten Sie Abstand, beachten Sie die Hygienemaßnahmen, tragen Sie eine Alltagsmaske und halten Sie sich an die Kontaktbeschränkungen, insbesondere auch an den Weihnachtsfeiertagen.“

Im Zusammenhang mit der seit gestern durch die Apotheken erfolgenden Abgabe von drei FFP2-Masken an Menschen ab 60 Jahre und Angehörige von Risikogruppe weist der Krisenstab darauf hin, dass diese Abgabe kostenlos ist.

Die aktuellen Zahlen

Aktuell infizierte Personen: 720 (699)

Inzwischen wieder genesene Personen: 3341 (3290)

Todesfälle: 70 (64)

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 1598 (1528)

Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 4131 (4053)

Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen (Inzidenz): 205,4 (214,9)