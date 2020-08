Elternstart *NRW Babymassage 5 (Geburtsmonate Mai – Mitte Juli 20)

Willkommen sind alle Eltern! Das kostenfreie Bildungsangebot richtet sich an Mütter und Väter in Nordrhein-Westfalen mit einem Kind im ersten Lebensjahr. Es gilt auch für Adoptiv- und Pflegeeltern. Maximal zehn Teilnehmende mit ihren Kindern sind in einer Gruppe. Der Kurs wird durch das Familienministerium NRW finanziert und ist deshalb einmalig kostenfrei.

Kinder, die massiert werden, fühlen sich wohl in ihrer Haut. Gleichzeitig wird ein inniger Kontakt aufgebaut und das Urvertrauen der Kinder gestärkt. Die zärtlichen Berührungen und das Gespräch ohne Worte stehen im Mittelpunkt dieses Kurses, es wird aber auch genügend Zeit für Fragen, Antworten und den Austausch rund um die erste Zeit mit dem Baby sein. All dies geschieht in gemütlicher Atmosphäre in Kleingruppen mit maximal 6 TeilnehmerInnen.



Termine: 5x montags, 21.09. – 02.11.2020; jeweils von 10:00 – 11:30 Uhr

Teilnehmerkosten: 0 €

Kursnummer: B 20037 S

Ort: FI Zentralstelle, Lanterstraße 21, 46539 Dinslaken, Raum 107

Anmeldung und weitere Informationen unter:

Friedensdorf Bildungwerk

Tel.: 02064/4974-141

E-Mail: bildungswerk@friedensdorf.de