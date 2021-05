Die Ev. Emmaus-Kirchengemeinde in Lirich bietet Schulabsolventen die Möglichkeit, sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligen Dienst zu bewerben. Auf die Bewerber wartet ein vielfältiges und abwechslungsreiches Aufgabenangebot, bei denen sie sich aktiv in unserer Kirchengemeinde einbringen können.

Fahr- und Einkaufsdienste für ältere Gemeindemitglieder, Mitarbeit bei Gemeindeveranstaltungen, kleine Bürodienste, Unterstützung im Kinder- und Jugendbereich, sowie Küster-und Hausmeistertätigkeiten sind einige davon. Die Freiwilligen erhalten ein umfangreiches Seminarangebot und bekommen ein monatliches Taschengeld.

Voraussetzung für die Bewerbung ist ein Mindestalter von 18 Jahren und der Führerschein Klasse B, sowie Spaß am Umgang mit Menschen.

Nähere Informationen erteilt das Gemeindebüro, Duisburger Straße 333, Tel. 82 848-0 oder das Diakoniebüro unter Tel. 82 848-16.

Die Mitarbeiter sind montags, dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr und dienstags auch von 15 bis 18 Uhr erreichbar oder per Mail diakonie@emmaus-ob.de.