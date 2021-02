Bedauerlicherweise gibt es im Zusammenhang mit Corona fünf weitere Todesfälle zu beklagen. Bei den Verstorbenen handelt es sich um drei Männer im Alter von 71, 85 und 93 Jahren sowie um zwei Frauen im Alter von 85 und 91 Jahren. Hier nun die Zahlen des Corona-Krisenstabes von Mittwoch, 3. Februar 2021 (Stand 12 Uhr)

Aktuell infizierte Personen: 433 (463)

Inzwischen wieder genesene Personen: 6199 (6155)

Todesfälle: 228 (223)

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 980 (1029)

Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 6860 (6841)

Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 91,1 (98,2)

Covid-Patienten in Krankenhäusern: 134 (128) Personen; davon werden 13 (13) Personen intensiv-medizinisch behandelt, 11 (11) von ihnen werden beatmet.

In Oberhausen wurden bislang 71.338 (71.194) Tests durchgeführt. Hinweis: Personen, die sich wegen Erkältungssymptomen oder einem positiven Corona-Schnelltest (PoC-Test) einem PCR-Test unterzogen haben, sind verpflichtet, sich bis zum Vorliegen eines negativen PCR-Testergebnisses in Quarantäne zu begeben. Eine Quarantäne-Anordnung durch das Gesundheitsamt ist nicht zwingend erforderlich.

Mit Stand 2. Februar wurden in Oberhausen 5622 (4619) Erstimpfungen und 2127 (2088) Zweitimpfungen durchgeführt. Die Gesamtzahl der Impfungen liegt bei 7749 (6707). Weitere Infos zum Thema „Impfungen“ unter www.oberhausen.de/corona-impfzentrum.