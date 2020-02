Feuchte oder sogar schwarze Stellen an der Raumdecke oder in der Zimmerecke sind ein Ärgernis für alle Betroffenen. Was sind die gesundheitlichen Folgen? Wie wird Schimmel fachgerecht beseitigt? Welche Rechte habe ich als Mieter, welche als Vermieter? Und kann richtiges Lüften künftig den Schimmel verhindern? Und wie kann ich vorbeugen, dass der Schimmel nicht wieder auftaucht.

Zum dritten Mal laden Oberhausener Experten und Expertinnen zu einem gemeinsamen Beratungstag am Samstag 8. Februar von 10 bis 13 Uhr im Foyer des Bert-Brecht-Hauses an der Langemarkstr. 19 ein.

Mit dabei sind Haus&Grund Oberhausen, der Mieterbund Rhein-Ruhr, der Mieterschutzbund e.V., die Bereiche Gesundheit, Klimaschutz und Wohnen der Stadt Oberhausen, die evo, die Maler- und Lackierer-Innung, das Zentrum für Umwelt, Energie und Klima der Handwerkskammer und die Energieberatung der Verbraucherzentrale.

Hilfreich ist es, wenn Interessierte zum Termin Fotos, Heizkostenabrechnungen oder andere Dokumentationen mitbringen. Nach Möglichkeit sollte auf den Fotos ein Maßband oder Zollstock neben den Flecken positioniert werden, damit die Größenverhältnisse abgeschätzt werden können.