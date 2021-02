Die Stoag stattet bis Ende März alle Busse und Straßenbahnen mit WLAN aus. Jedes Fahrzeug erhält einen Router sowie eine Antenne für den LTE-Empfang. „55 Busse sind bereits mit dem neuen digitalen Service unterwegs“, berichtet Stoag-Geschäftsführer Werner Overkamp. Zu erkennen sind sie an dem WLAN-Zeichen im und am Fahrzeug.

Um während der Fahrt kostenlos im Internet zu surfen, wählen Fahrgäste über die Einstellungen ihres Smartphones, Tablets oder Laptops das WLAN „STOAG Wi-Fi“, akzeptieren die Nutzungsbedingungen und können sich dann einloggen. Die Registrierung erfolgt ohne Angabe personenbezogener Daten.

In den Fahrzeugen der Stoag werden über Router so genannte Hotspots für die Fahrgäste bereitgestellt. Eine Berliner Fachfirma, Spezialist für WLAN-Lösungen im ÖPNV, tritt als Internet Service Provider auf. Die Fahrgäste profitieren von einem einfachen und datensparsamen System. Um den Jugendschutz zu gewährleisten, ist ein entsprechender Filter eingestellt. Die Installierung wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur aus dem Förderprogramm „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ zu 50 Prozent gefördert.

250 MB Highspeed

Pro User und Tag stehen 250 MB Highspeed und danach 128 kBit/s zur Verfügung. So lassen sich auch längere Strecken gut für digitale Erledigungen nutzen.

Die Fahrzeuge sind in einer Roaming-Gruppe zusammengefasst, sodass auch bei einem Umstieg zwischen zwei Linien die Verbindung der Fahrgäste ins WLAN automatisch wieder hergestellt wird. Dieser Auto-Login ist für die Fahrgäste der Stoag auf sieben Tage angelegt. Das heißt konkret, wenn ein Fahrgast jeden Tag oder mehrfach in einer Woche den WLAN-Service nutzt, verlängert sich der Login automatisch, ohne dass die Login-Seite erneut angezeigt wird. Erst nach sieben Tagen ohne jegliche Verbindung zu den Stoag-Hotspots müssen die Nutzungsbedingungen erneut akzeptiert werden.

Fotos: Carsten Walden