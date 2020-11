Die technischen Probleme der letzten Tage bei der Datenübermittlung zum Landeszentrum Gesundheit sind gelöst, so dass ab sofort wieder die kompletten Zahlen veröffentlicht werden können, informiert die Stadt Oberhausen.

Aktuell infizierte Personen: 486

Inzwischen wieder genesene Personen: 960

Todesfälle: 17 (17)

Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 1463

Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 134,3

Covid-Patienten in Krankenhäusern

Im Krankenhaus: 44 Personen; davon werden 5 Personen intensiv-medizinisch behandelt, alle 5 Personen werden beatmet.

Testungen

In Oberhausen wurden bislang 45.601 Tests durchgeführt, weitere 149 sind für den heutigen Mittwoch vorgesehen, 107 am Drive In und 42 mobile Testungen.