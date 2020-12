Ein Bus der StOAG wirbt jetzt für die stadtweite Kampagne „Corona ist nicht lustig – Aber Disziplin auch kein Drama“. Der Appell an alle Oberhausener lautet: Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmasken tragen, Räume regelmäßig lüften, die Corona-Warn-App nutzen. Bereits seit der vergangenen Woche wirbt auch ein Müllwagen der WBO für die groß angelegte Aktion. Auf der städtischen Coronaseite (www.oberhausen.de/corona) ist das Hauptmotiv auch zu finden. Dahinter befinden sich die städtischen Kampagnenmotive zum kostenfreien Download für alle, die sich an der Verbreitung beteiligen möchten. Weitere Links führen zu externen Angeboten kostenloser Infomaterialien und Grafiken zu Corona z.B. auch in Fremdsprachen, Leichter Sprache oder speziellen Heften für Kin der.

„Wir haben es mit einem ernst zu nehmenden Virus zu tun, aber wir haben es auch selbst in der Hand, das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen“, betont Oberbürgermeister Daniel Schranz und ergänzt: „Deshalb ist es wichtig, dass wir alle gemeinsam mit Disziplin, Entschlossenheit und Solidarität der Krise begegnen. Diese Kampagne soll uns allen dabei helfen!“