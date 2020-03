Die Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen sagt bis auf Weiteres alle Veranstaltungen ab. Davon betroffen sind unter anderem "Gesund durchs Jahr" (Termin zum Thema Hexenschuss am 12. März), "Gesund durchs Jahr Termin (zum Thema Haarausfall am 26. März) sowie Elternzeit-Brunch für Pflegekräfte am 27. März.

Damit folgt die Klinik der aktuellen Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, wonach Großveranstaltungen intensiv bewertet werden sollen. Über Nachholtermine informiert die Klinik auf ihrer Homepage und ihrer Facebook-Seite @HeliosSt.ElisabethKlinik.