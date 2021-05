Die Stadt Oberhausen hat dem Gesundheitsministerium ein Konzept vorgelegt, um zusätzlichen Impfstoff für Impfaktionen in Stadtteilen zu erhalten. „Das Land hat unser Konzept bewilligt und freigegeben. So erhalten wir in Oberhausen für diese besondere Impfaktion knapp 1500 Impfdosen von Johnson & Johnson,“ erläutert Krisenstabsleiter Michael Jehn. Es gibt in Oberhausen zwar keine auffällig erhöhte Infektionsdichte, aber in einigen Sozialräumen eine höhere Wohndichte.

Es wird ausschließlich Johnson & Johnson verimpft. Interessierte haben demnach keine Impfstoffwahl. In erster Linie richtet sich das Angebot an Personen ab 60 Jahren. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Aus diesem Grund kann weist die Stadt Oberhausen daraufhin, dass es zu längeren Wartezeiten kommen kann. Impfwillige Personen werden gebeten, ihren Ausweis, Impfpass/Impfausweis und nach Möglichkeit eine ausgefüllte Einwilligung mitzubringen. Sollte kein Impfpass/Impfausweis vorhanden sein, wird vor Ort eine Impfbescheinigung ausgestellt. Es ist nur eine einmalige Impfung erforderlich.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat einen Empfehlungsentwurf vorgelegt, nach dem die Verwendung des Impfstoffs der Firma Johnson & Johnson nur noch für Personen ab 60 Jahren uneingeschränkt empfohlen werden soll. Der STIKO-Entwurf verweist darauf, dass jedoch auch Personen unter 60 Jahren nach ärztlicher Aufklärung und bei individueller Risikoakzeptanz durch die Patientin bzw. den Patienten eine Impfung mit Johnson & Johnson wahrnehmen können, d.h. das Nebenwirkungsrisiko muss bei Personen unter 60 Jahren ausdrücklich akzeptiert werden.

Alt-Oberhausen und Osterfeld



Am Dienstag, 25. Mai, 9 bis 19 Uhr, findet die Impfaktion im Wohnpark City-West/Bebelstraße statt.

Am Donnerstag, 27. Mai, 9 bis 19 Uhr, findet die Impfaktion auf dem Marktplatz Osterfeld statt.

Dolmetscher

Neben Impfärzten und Rettungssanitätern werden ausreichend Dolmetscher vor Ort sein, um impfbereite Personen über die Impfungen aufzuklären und mögliche Fragen beantworten zu können. An den beiden Impforten liegen in verschiedenen Sprachen Übersetzungen des aktuellen RKI-Aufklärungsbogens in Auszügen aus und werden durch Aushang sichtbar gemacht.

Aufklärungs- und Einwilligungserklärung



Auf der Seite www.oberhausen.de/impfen (rechte Spalte: Wichtige Unterlagen für Ihren Impftermin) finden Impfinteressierte eine Aufklärungs- und Einwilligungserklärung in 21 Sprachen.