Einen Überblick zur Barrierefreiheit des Impfzentrums haben sich kürzlich Jennifer Lorenz und Jonas Linne als Mitglieder und Katrin Meyer als Peer-Beraterin des Vereins für körper- und mehrfachbehinderte Menschen Alsbachtal e.V. verschafft.

Thorsten Silberborth von der Feuerwehr Oberhausen führte sie und Svenja Limp vom städtischen Bereich Chancengleichheit durch die Willy-Jürissen-Halle. Er nahm dabei Verbesserungsvorschläge auf, die auch direkt vor Ort umgesetzt wurden. Nach dem Test-Durchgang waren sich alle einig: Das Impfzentrum Oberhausen ist barrierearm.

Es verfügt über ausreichend Behindertenparkplätze in unmittelbarer Umgebung und ist ebenerdig angelegt. Im Eingangsbereich befindet sich eine kleine Steigung, die auch für mobilitätseingeschränkte Menschen unproblematisch ist. Die Breite der Wege im Impfzentrum kann individuell verändert werden, sodass Menschen mit einem Rollstuhl oder Rollator oder Eltern mit einem Kinderwagen problemlos durch die Gänge gelangen.

Breiter Kabinenweg

Auf Anregung von Jennifer Lorenz, die auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen ist, wurde einer der drei Kabinenwege breiter gestaltet, um jeder mobiliätseingeschränkten Person einen schnellen Ablauf der Impfung zu ermöglichen.

Ein abgetrennter Ruhebereich mit Sitz- und Liegemöglichkeiten kann bei Bedarf als Rückzugsort für Menschen mit und ohne Behinderung genutzt werden. Einzelne Personen, auch mit erhöhtem Unterstützungsbedarf, können jederzeit durch das Personal begleitet werden. Zudem gibt es zwei Kabinen, in denen Ärzte und Ärztinnen offene Fragen klären.

Leichte Sprache

Auf Vorschlag von Jonas Linne, der eine kognitive Beeinträchtigung hat, werden Informationen zur Impfung in Leichter Sprache ausgelegt. Die Informationen dazu finden Interessierte auf der Seite des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW (www.mags.nrw) in der Rubrik Coronavirus. Ein Informationsblatt zum Impfzentrum in Oberhausen in Leichter Sprache wird derzeit vom Bereich Chancengleichheit der Stadt Oberhausen erarbeitet und ist zukünftig auf der städtischen Website abrufbar.

Abschließend kann gesagt werden, dass das Impfzentrum barrierearm gestaltet wurde. Durch den Einsatz von geschultem und ausreichendem Personal ist sichergestellt, dass für alle Bürger im Impfzentrum Oberhausen ein reibungsloser Ablauf stattfinden kann.

Weitere Informationen entnehmen Interessierte bitte der Rubrik Coronavirus auf der Internetseite der Stadt Oberhausen www.oberhausen.de/corona.