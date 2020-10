Der Corona-Krisenstab Oberhausen meldet aktuelle Informationen von Donnerstag, 29. Oktober 2020 (Stand 12:30 Uhr)

Aktuell infizierte Personen: 310 (379)

Inzwischen wieder genesene Personen: 790 (684)

Todesfälle: 17 (17)

Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 1117 (1080)

Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen (Inzidenz): 119,6 (123,4)

Hinweis: Die Zahlen stellen immer eine Momentaufnahme dar. Das heißt: Sie verändern sich im Laufe eines Tages, da zum Beispiel die Rückmeldungen der Labore über positiv getestete Personen kontinuierlich aktualisiert werden. Sowohl das Landeszentrum Gesundheit als auch das Robert-Koch-Institut beziehen sich bei ihren täglichen Veröffentlichungen auf einen bestimmten Zeitpunkt, zu dem die Meldungen dort eingelaufen sind. Daher kann es zwischen den dort veröffentlichten und den in der aktuellen Pressemitteilung genannten Zahlen Abweichungen geben.

Quarantäne

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 755 (Stand 28.10)

Im Krankenhaus: 28 (32) Personen; davon werden 6 (6) Personen intensiv-medizinisch behandelt, 2 (3) von ihnen werden beatmet.

Gesamtzahl der aus der Quarantäne entlassenen Personen: 3925 (Stand 28.10.)

Testungen

In Oberhausen wurden bislang 43.733 (43.387) Tests durchgeführt, weitere 200 sind für heute vorgesehen.

Hotline der Stadt Oberhausen

Die städtische Corona-Hotline (0208 825-7777) wurde am Mittwoch, 28. Oktober, 296 (281) Mal zum, Thema Corona angerufen. Die Hotline ist montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr und freitags von 7 bis 14 Uhr erreichbar. Die NRW-Corona-Hotline ist werktags bis 20 Uhr unter der Rufnummer 0211 9119-1001 zu erreichen.

Appell

Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation wird dazu aufgerufen, am Halloween-Abend, also am Samstag, 31. Oktober, auf das für übliche von „Haus-zu Haus-ziehen“ zu verzichten.