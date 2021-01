Der Corona-Krisenstab Oberhausen meldet zwar einen Rückgang der Inzidenz, aber eine Zunahme der aktuell mit Corona infizierten Bürger in Oberhausen. Die aktuellen Zahlen und Informationen von Mittwoch, 27. Januar 2021 (Stand 9 Uhr)

lauten:

Aktuell infizierte Personen: 517 (492)

Inzwischen wieder genesene Personen: 5917 (5903)

Todesfälle: 213 (213)

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 1018 (1060)

Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 6647 (6608)

Inzidenz: Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 131 (140)

Covid-Patienten in Krankenhäusern

Im Krankenhaus: 113 (109) Personen; davon werden 9 (9) Personen intensiv-medizinisch behandelt, 6 (6) von ihnen werden beatmet.

Testungen

In Oberhausen wurden bislang 70.512 (70.172) Tests durchgeführt. Hinweis: Personen, die sich wegen Erkältungssymptomen oder einem positiven Corona-Schnelltest (PoC-Test) einem PCR-Test unterzogen haben, sind verpflichtet, sich bis zum Vorliegen eines negativen PCR-Testergebnisses in Quarantäne zu begeben. Eine Quarantäne-Anordnung durch das Gesundheitsamt ist nicht zwingend erforderlich.

Schulen und Kindertageseinrichtungen (KTE)

Aktuell befinden sich im Bereich der Kindertageseinrichtungen 26 Kinder und 10 pädagogische Fachkräfte in Quarantäne.

Impfungen

Mit Stand 26. Januar wurden in Oberhausen 4288 (4288) Erstimpfungen und 830 (830) Zweitimpfungen durchgeführt. Die Gesamtzahl der Impfungen liegt bei 5118 (5118). Für diese Woche sind rund 375 Impfungen geplant. Weitere Infos zum Thema „Impfungen“ unter www.oberhausen.de/corona-impfzentrum.

Hotline der Stadt Oberhausen

Die städtische Corona-Hotline (0208 825-7777) hatte am Dienstag, 26. Januar, 128 (179) Anrufe mit dem Stichwort Corona. Sie ist montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr und freitags von 7 bis 14 Uhr erreichbar. Hinweis: Das Bürgertelefon des Landes ist montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr unter 0211 9119-1001 erreichbar.