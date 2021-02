Der Corona-Krisenstab Oberhausen meldet aktuelle Informationen von Mittwoch, 17. Februar 2021 (Stand 12 Uhr). Während die Sieben-Tage-Inzidenz erneut unter 50 liegt, sind dennoch fünf neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Bei den verstorbenen Personen handelt es sich um drei Frauen im Alter von 82, 89 und 91 Jahren sowie um zwei Männer im Alter von 56 und 78 Jahren.

Die aktuellen Zahlen:

Aktuell infizierte Personen: 250 (264)

Inzwischen wieder genesene Personen: 6631 (6595)

Todesfälle: 249 (244)

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 519 (518)

Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 7130 (7103)

Inzidenz: Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 45,5 (44,6)

Covid-Patienten in Krankenhäusern

Im Krankenhaus: 103 (102) Personen; davon werden 11 (11) Personen intensiv-medizinisch behandelt, 7 (7) von ihnen werden beatmet.

Testungen

In Oberhausen wurden bislang 76.672 (76.422) Tests durchgeführt.

Impfungen

Mit Stand 16. Februar wurden in Oberhausen 8741 (8487) Erstimpfungen und 4134 Zweitimpfungen durchgeführt. Die Gesamtzahl der Impfungen liegt bei 12.875 (12.621). Weitere Infos zum Thema „Impfungen“ unter www.oberhausen.de/corona-impfzentrum.