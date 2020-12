Der Corona-Krisenstab Oberhausen meldet aktuelle Informationen von Montag, 21. Dezember 2020 (Stand 11 Uhr)

Der Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner, ist seit gestern (20.12.) von 313,6 auf 342,1 gestiegen und hat damit einen neuen Höchstwert erreicht. „Die Lage ist dramatisch. Der Inzidenzwert in Oberhausen von 342,1 ist der höchste Wert in NRW. Wir müssen jetzt weitere Einschränkungen veranlassen, um das Virus zurück zu drängen. Jeder muss jetzt die Regeln befolgen, sonst bekommen wir das nicht in den Griff. Ich bitte alle Bürger eindringlich darum, auch Kontakte im privaten Umfeld einzuschränken, auch wenn sie erlaubt sind. So kann Jede und Jeder einen Beitrag dazu leisten, dass die Fallzahlen nicht noch weiter steigen. Selbstverständlich fällt es uns nicht leicht diese Einschränkungen zu veranlassen, aber wir sehen leider keine andere Möglichkeit, um die Gesundheit vieler zu schützen.“, so Krisenstabsleiter Michael Jehn.

Neben den bereits bekannten Abstands- und Hygieneregeln sind folgende Beschränkungen geplant: Treffen im öffentlichen Raum nur mit zwei Personen oder einem Hausstand mit maximal einer weiteren Person; Ausgangsbeschränkung im Zeitraum von 21 bis 5 Uhr, Ausnahmen sind triftige Gründe, wie z.B. Wege zur Arbeit, Versorgung von Hilfsbedürftigen oder die Versorgung von Tieren; Spiel- und Bolzplätze werden gesperrt; Anzahl der Trauergäste bei Beerdigungen werden begrenzt auf maximal 50 Personen. Diese Regelungen sind noch mit dem Gesundheitsministerium abzustimmen und werden anschließend in einem Amtsblatt öffentlich bekannt gemacht.

Die aktuellen Zahlen

Aktuell infizierte Personen: 998 (962)

Inzwischen wieder genesene Personen: 3598 (3545)

Todesfälle: 81 (81)

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 2405 (2397)

Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 4677 (4588)

Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 342,1 (313,6)

Inzwischen ist in insgesamt 18 Pflege- und Alteneinrichtungen mindestens ein positiver Fall aufgetreten ist. Aus dem Pflegzentrum „Josefinum“ wurden 47 Bewohner positiv auf das Virus getestet, im Haus Buschkämpen 20 und im ASB-Seniorenzentrum fünf Personen. Die Wohnbereiche wurden geschlossen bzw. isoliert. Das gilt nach Positiv-Fällen auch für den Demenz-Wohnbereich im „Haus Abendfrieden“.