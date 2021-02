"Endlich" möchte man sagen, am heutigen Donnerstag meldet der Corona-Krisenstab der Stadt Oberhausen eine Sieben-Tage-Inzidenz unter dem Schwellenwert von 50. Der Wert lag am Mittwoch noch bei 54,6, am Donnerstag dann bei 44,6.

Bedauerlicherweise gibt es im Zusammenhang mit Corona einen weiteren Todesfall zu beklagen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 86-jährigen Mann, der im Krankenhaus verstorben ist.

Die aktuellen Zahlen



Aktuell infizierte Personen: 322 (343)

Inzwischen wieder genesene Personen: 6498 (6446)

Todesfälle: 238 (237)

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 664 (668)

Inzidenz: Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 44,6 (54,6)

Impfungen

Mit Stand 10. Februar wurden in Oberhausen 7280 (6966) Erstimpfungen und 4018 (4018) Zweitimpfungen durchgeführt. Die Gesamtzahl der Impfungen liegt bei 11.298 (10.984). Weitere Infos zum Thema „Impfungen“ unter www.oberhausen.de/corona-impfzentrum.