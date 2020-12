Der Corona-Krisenstab Oberhausen meldet aktuelle Informationen von Montag, 14. Dezember 2020 (Stand 12 Uhr)

Aktuell infizierte Personen: 710 (702)

Inzwischen wieder genesene Personen: 3127 (3072)

Todesfälle: 59 (59)

Gesamtzahl der in angeordneter Quarantäne befindlichen Personen: 1329 (1416)

Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 3896 (3833)

Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 205,4 (185,0)

Covid-Patienten in Krankenhäusern

Im Krankenhaus: 163 (161) Personen; davon werden 16 (18) Personen intensiv-medizinisch behandelt, 5 (6) von ihnen werden beatmet.

Testungen

In Oberhausen wurden 58.905 (58.240) Tests durchgeführt.

Impfzentrum Oberhausen

Nur zwei Wochen benötigte die Feuerwehr Oberhausen, um zusammen mit den Hilfsorganisationen und vieler Oberhausener Handwerksbetriebe das Impfzentrum Oberhausen in der Willy-Jürissen-Halle einzurichten. Oberbürgermeister Daniel Schranz verschaffte sich am vergangenen Freitag (11. Dezember) einen Überblick über die Arbeiten. „Innerhalb von zwei Wochen wurde der Aufbau und die Organisation des Impfzentrums vollzogen. Eine spitzen Leistung, die allerhöchsten Respekt verdient.“ Krisenstabsleiter Michael Jehn wiederholte in der heutigen Krisenstabssitzung das Lob. „Wir können zwei Wochen nach Auftragserteilung Vollzug melden. Das Impfzentrum Oberhausen steht. Im Laufe der Woche wird es dort einen Probelauf geben. Dann gehen wir in den Standby-Modus, um sofort starten können, wenn wir die Impfstoffe erhalten. Jehn bedankt sich ausdrücklich auch bei den Hilfsorganisationen: „Wir sind den Hilfsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz, Malteser Hilfsdienst, Johanniter Unfallhilfe, dem Technischen Hilfswerk und dem Arbeiter Samariterbund sehr dankbar für ihre umgehende Unterstützungszusage und große Einsatzbereitschaft. “

Das Impfzentrum wird aus zwei Bereichen bestehen: Aus der Impfstelle in der Willy-Jürissen-Halle und aus den mobilen Impfteams. In der Halle wird es drei sogenannte Impfstraßen geben. Der Ablauf ist dann wie folgt vorgesehen: Nach der Kontrolle ihrer Impfberechtigung werden die Menschen in die Halle geführt. Nach einer ärztlichen Aufklärung gelangt man in einen Wartebereich und geht anschließend in eine von insgesamt sechs Impfkabinen. Bevor man wieder die Halle verlässt, begibt sich die geimpfte Person für etwa 30 Minuten in einen Nachbeobachtungsbereich.

Die KV Nordrhein ist für die medizinischen Leistungen verantwortlich. Dazu gehören: die Aufklärung vor dem Impfen, die Terminvergabe und den Einsatz der mobilen Teams. Die Stadt trägt die Verantwortung für die Organisation, ein Team von Feuerwehrleuten ist dafür im Einsatz. Für die Impfdosen selbst werden vom Land zentrale Lagerstandorte in NRW eingerichtet, die dann die Städte und Kreise beliefern.

Schulen und Kitas

Aktuell befinden sich 341 Schülerinnen und Schüler sowie 31 pädagogische Fachkräfte in Quarantäne, im Bereich der Kindertageseinrichtungen sind es 196 Kinder sowie 37 pädagogische Fachkräfte.

Hotline der Stadt Oberhausen

Die Hotline ist montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr und freitags von 7 bis 14 Uhr erreichbar. Am Freitag, 11. Dezember, wurde die Hotline 105 Mal zum Thema Corona angerufen. Hinweis: Das Bürgertelefon des Landes ist montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr unter 0211 9119-1001 erreichbar.

Hinweis

In Klammern stehen die Zahlen vom Vortag.