Der Krisenstab hat in Abstimmung mit Oberbürgermeister Daniel Schranz am Mittwoch, 18. März, folgendes beschlossen: Die Stadtverwaltung Oberhausen mit allen Rathäusern und Außendienststellen wird für den Publikumsverkehr zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger, aber auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung komplett geschlossen.

„Wir bitten für diese einschneidende Maßnahme um Verständnis, sehen uns aber aufgrund der aktuellen Lage der Gesundheit aller verpflichtet,“ so Krisenstabsleiter Michael Jehn. Damit die Stadtverwaltung weiterhin handlungsfähig bleibt und so Bürgerinnen und Bürgern in äußerst dringenden Fällen helfen kann, wurden für alle Bereiche Notfalltelefonnummern und Ansprechpartner benannt. Hier können sich Bürgerinnen und Bürger mit unaufschiebbaren und zwingend notwendigen Angelegenheiten an die Mitarbeiter der Verwaltung wenden. Hier findet ihr eine Übersicht der Notrufnummern: https://www.oberhausen.de/corona-einschraenkung-verwaltung