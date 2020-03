Sechzehn Quarantänefälle, davon sieben Verdachtsfälle - kein Fall bestätigt! (Stand 9. März 2020)

Das Gesundheitsamt Oberhausen hat am Montag, 9. März, sechs weiteren Personen häusliche Quarantäne angeordnet, die aus Südtirol zurückgekehrt sind und Symptome aufweisen.

Alle sechs haben leichte Symptome und werden auf SARS-CoV-2 getestet. Ein weiterer begründeter Verdachtsfall vom Wochenende befindet sich in häuslicher Quarantäne, das Testergebnis steht noch aus. Auch dieser Person geht es den Umständen entsprechend gut.

Somit gibt es derzeit insgesamt sieben begründete Verdachtsfälle. Darüber hinaus gibt es weiterhin neun Personen, die sich vorsorglich in häuslicher Quarantäne befinden. Diese neun Fälle weisen weiterhin keinerlei Symptome auf. Ihnen geht es gut und sie sind gut versorgt. Alle sich in Quarantäne befindlichen Personen stehen zweimal täglich im Austausch mit dem Gesundheitsamt. Sie führen Tagebuch, werden persönlich nach ihrem Gesundheitszustand befragt und verfügen über einen direkten Kontakt zum Gesundheitsamt.

In Oberhausen sind Stand 9. März 2020 somit insgesamt 16 Personen vorsorglich in Quarantäne, es gibt keine bestätigte Coronainfektion