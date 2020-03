Dieses Jahr wird es ein Ostern geben wie es noch nicht da war:

Ein "CorOstern".

Ostergottesdienste besuchen wir als virtueller Zuschauer über TV und Internet.

Gemütlich mit Freunden am Osterfeuer sitzen, können wir auch vergessen.

Ostereier werden auf zwei Meter Abstand zueinander versteckt und gesucht.

Bis wir das Fest der Auferstehung Jesu feiern, dauert es natürlich noch ein paar Tage. Aber man fragt sich jetzt schon: Verschenke ich an meine Familie und Freunde ein Osterkörbchen wie jedes Jahr mit bunten Eiern, einem Schokohasen und selbstgemachtem Eierlikör? NEIN! DIESES JAHR REICHT EINE ROLLE KLOPAPIER!!!

Denn darüber scheinen sich viele Menschen besonders zu freuen. Sie scheinen gar nicht genug davon zu bekommen, wenn man sich so die leeren Regale anguckt.

Egal ob Penny, Rewe, Aldi, dm, Netto oder Kaufland - das "weiße Blattgold" ist ausverkauft.

Der Schwarzmarkt boomt. Im Internet werden Toilettenpapierpakete für richtig viel Geld verkauft. Schlimm, dass man sich in Zeiten, wo Menschen eigentlich zusammen halten sollten, so idiotisch verhält.

Ich habe zuhause so viel Toilettenpapier, dass ich einige Tage mit sauberem Po überstehen kann. Doch ernsthaft überlege ich mir jetzt schon eine große Packung zusätzlich zu kaufen, da es genug Freaks gibt, die es in großen Mengen kaufen und die Regale täglich leer sind. Wo ist das Klopapier geblieben? Man könnte meinen, die Geschäfte haben Plakate aufgestellt: "Kaufe 50 Pakete, zahle 40."

Warum kauft man sich das Toilettenpapier nicht in Mengen wie immer? Warum muss es jetzt palettenweise sein? Wenn man zuhause nichts mehr hat, nimmt man einfach eine Serviette, ein Stück Küchenrolle oder ein Taschentuch. Etwas davon wird sich doch in jedem Haushalt finden. Jetzt höre ich schon in Gedanken die ersten Kritiker: "Nein, das geht nicht. Da verstopft das Klo."

Nee, verstopft es nicht. Entsorgen kann man die Klopapier-Alternativen im Mülleimer. In südlichen Ländern wird das nur gemacht. Da darf man auch Toilettenpapier nicht in der Toilette abziehen. Es kommt in den Mülleimer, wird regelmäßig entsorgt und kann so auch nicht stinken.

Manche Supermärkte verkaufen ja schon nur noch in haushaltsüblichen Mengen. Doch was ist haushaltsüblich? Der eine von uns verbraucht mehr Klopapier, der andere von uns weniger. Manche haben drei Mal täglich Verdauung, manche nur selten.

Egal, selbst wenn es in haushaltsüblichen Mengen verkauft wird, hält das die "Toilettenpapier-Mafia" nicht davon ab, sich große Mengen davon zu besorgen. Dann geht man halt fünf Mal hintereinander zu Rewe rein. Jedes Mal zu einer anderen Verkäuferin. Und damit es nicht auffällt, werden Käppi, Brille und ein falscher Schnäuzer benutzt. Doch damit es sich auch richtig lohnt, warten Familienmitglieder draußen im Transporter und gehen getrennt von einander zusätzlich in den Supermarkt. So wird "Clankriminalität" neu definiert.

Eine Frau auf dem Parkplatz beklagte sich gestern. Hätte sie doch nicht studiert, sondern wäre einfach nur Verkäuferin geworden! Ich war etwas irritiert. Wieso das?

Dann würde sie direkt an der Quelle sitzen und könnte sich etwas Toilettenpapier abzwacken bevor es in die Regale kommt.

Ich habe auf dem Nachhauseweg lange drüber nachgedacht. Ist das wirklich so? Haben Verkäuferinnen ein Vorkaufsrecht bei Klopapier?

Was, wenn sich jeder, der im Einzelhandel arbeitet etwas zur Seite legen darf? Sind deswegen vielleicht die Regale leerer als sonst? Weil gar nicht so viel Ware eingeräumt wird? Weiles schon im Lager "vertickt" wird? Man weiß es nicht.

Forscher fanden folgendes heraus:

Das Menschen in der Corona-Krise Toilettenpapier hamstern, macht zumindest psychologisch Sinn. Der Kauf von Toilettenpapier gibt einigen Menschen das Gefühl von Kontrolle zurück.

Menschen mögen es gar nicht, wenn sie das Gefühl haben, die Kontrolle über ihre Umwelt zu verlieren. Sie wollen die Kontrolle wieder herstellen. Und das auch durch den Kauf von Toilettenpapier, einem funktionalen und zweckmäßigen Produkt. Badreiniger und Feuchttücher gehören übrigens auch dazu. Forscher sagen, dass wir solche Waren automatisch mit einer Problemlösung assoziieren. Artikel, die die menschlichen Grundbedürfnisse stillen, geben den Menschen das Gefühl der Kontrolle zurück, das uns das Corona-Virus gerade Stück für Stück nimmt.

Ob man das alles so glauben kann? Ich glaube, dass Forscher (auch in Corona Zeiten) immer etwas zu sagen haben, auch wenn es manchmal ziemlich unwahrscheinlich klingt.

Bleiben wir mal beim Forschen. Ich hätte mal richtig Lust meine eigene Forschungsstudie aufzustellen: Ich kaufe Unmengen von Toilettenpapier und packe mein Auto damit voll. Dann fahre ich wie der Eisverkäufer hupend durch die Straßen, halte an und verkaufe die Packungen Toilettenpapier direkt aus dem Kofferraum heraus. Eine Woche lang jeden Tag zur gleichen Zeit. Natürlich viel teurer als im Geschäft. (Den Gewinn würde ich selbstverständlich an eine gemeinnützige Organisation spenden.)

Ich glaube, ich hätte hinterher viel zu erzählen. Doch leider wird da nichts draus, denn ich stehe selber vor leeren Regalen im Supermarkt und kann mir kein Klopapier kaufen.

Was machen eigentlich die Firmen oder Geschäfte, die momentan geschlossen bleiben müssen mit ihrem Toilettenpapier? Haben sich das die Mitarbeiter eingesteckt? Bleibt es vielleicht einfach dort liegen bis die Unternehmen wieder öffnen? Oder spenden die Chefs es vielleicht sogar? "Brot für die Welt" war gestern. Heute heißt es "Klopapier für die Menschheit".

Ich habe am Samstag frei. Da bin ich um halb Sieben vor Rewe auf dem Parkplatz und reihe mich in die Schlange ein, damit ich bei Ladenöffnung um Sieben mit ein wenig Glück noch ein Paket Toilettenpapier ergattern kann. Dann ist es mir auch "scheißegal" (was für ein passendes Wortspiel), ob ich das 3-lagige, das 4-lagige oder das dünne Ökopapier bekomme. Hauptsache ich habe welches bekommen und kann hinterher dieses enorme Gefühl von Glück auskosten.

Noch ein Tipp am Schluss: Falls wir bis Ostern alle in Quarantäne sind oder die Ausgangssperre herrscht: Kleine Ostereier kann man auch gut in Klopapierrollen verstecken.

Für alle Tierschützer unter euch: Die Kaninchen auf den Fotos gehören übrigens mir und haben bei den Fotos freiwillig mitgemacht.

Für alle Idioten unter euch: Das Toilettenpapier wurde nach den Fotos wieder aufgerollt und NEIN!, es steht nicht zum Verkauf.