Wahrscheinlich haben schon viele von der Aktion LICHTFENSTER gehört.

Ende Januar hat unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dazu aufgerufen. Auch er stellt mit Einbruch der Dunkelheit eine Kerze im Schloss Bellevue auf und ruft die Menschen in Deutschland dazu auf, ebenfalls ein Licht in ihrer Fenster zu stellen. Die katholische und die evangelische Kirche haben sich dieser Aktion angeschlossen.

Corona - eine schlimme Zeit, eine dunkle Zeit. Eine Zeit, wo die beleuchteten Fenster ein Hoffnungsschimmer sein sollen. Ähnlich wie bei der Regenbogenaktion letztes Jahr, wo Kinder sehen konnten, dass sie nicht alleine sind und es den anderen Kindern genau so geht. Die Aktion Lichtfenster ist ein Zeichen der Anteilnahme und Solidarität mit allen Angehörigen.

Die Lichtfenster sollen laut Steinmeier zeigen, dass die Toten der Corona-Pandemie für uns keine bloße Statistik sind. "Auch wenn wir ihre Namen, ihre Familien nicht kennen - wir wissen: Jede Zahl steht für einen geliebten Menschen, der uns unendlich fehlt."

Unsere Lichter am Fenster sollen ein Licht der Trauer, ein Licht der Anteilnahme und ein Licht des Mitgefühls sein.

Aber nicht nur, wenn ich auf mein Licht blicke, sondern auch wenn ich die Meldungen über die Corona Toten im TV sehe oder in der Zeitung lese, denke ich an diese Menschen und ihre Familien, die mir unbekannt sind. Der Tod eines geliebten Menschen ist schrecklich, ganz egal woran er gestorben ist. Und dennoch ist man auch insgeheim froh, wenn man die Anzahl der Corona-Toten in der Statistik liest, wenn niemand dabei war, der aus dem persönlichen Umfeld kommt, der zum Familien- oder Freundeskreis gehört. Aus meinem engeren Umfeld war bisher eine Person an Corona erkrankt, die aber zum Glück wieder genesen ist und keine Folgeschäden behalten hat. Und darüber bin ich mehr als froh und dankbar. (A., danke für deine Freundschaft. Gemeinsam überstehen wir diese Pandemie.)

Ich finde die Idee mit den Lichtfenstern sollte nicht nur die Anteilnahme und das Mitgefühl für die Hinterbliebenen der Corona-Toten symbolisieren, sondern gleichzeitig auch mahnen bzw. dazu auffordern, die Regeln und Auflagen rund um die Pandemie ernst zu nehmen und zu achten, damit die Zahl der Toten nicht weiter steigt.

Ich habe diesem Bericht einige Fotos von Lichtern zugefügt mit Zitaten, Sprüchen und Bitten der jeweiligen Personen, die ihr unter den Fotos findet.