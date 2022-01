Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) plant eine Erweiterung der LVR-Christoph-Schlingensief-Schule an der Von-Trotha-Straße, um diese auf volle Zweizügigkeit auszubauen. Grund dafür sind die sich auch langfristig abzeichnenden steigenden Schülerzahlen an der Schule. Das teilt der LVR mit.



Der LVR-Schulausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung bei einer Gegenstimme einen empfehlenden Beschluss gefasst. Nun muss nur noch der Bau- und Vergabeausschuss am 24. Januar zustimmen.

Die Fertigstellung des neuen Gebäudeteils ist für das zweite Quartal 2024 geplant.

Die Erweiterung soll in einer modularen Bauweise erfolgen. Andreas Blanke, Vorsitzender des LVR-Schulausschusses, erläutert hierzu: „Aufgrund des akuten Raumbedarfs und des daraus resultierenden hohen Zeitdrucks liegt in diesem Projekt ein besonderer Fokus auf einer möglichst kurzen Bauzeit.“ Das Gebäude soll daher nun in Systembauweise als Holzmassivbau errichtet werden, die ebenfalls einen hohen Vorfertigungsgrad ermöglicht. Alle ökologischen Standards werden beim Bau berücksichtigt. „Für die Stadt Oberhausen freue ich mich natürlich besonders, dass der LVR mit seinen Investitionen den Schulstandort Oberhausen stärkt. Natürlich ebenso über diese Angebotserweiterung und schon jetzt auf die Eröffnung“, so Blanke weiter.