Neun Tage ist es her, da lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Oberhausen nur noch bei 37. Seitdem steigt sie aber wieder bei einigen Seitwärtsbewegungen. Am heutigen Sonntag liegt sie wieder bei 60.



Die aktuellen Zahlen von Sonntag, 21. Februar 2021 (Stand 10 Uhr)

Aktuell infizierte Personen: 281 (278)

Inzwischen wieder genesene Personen: 6710 (6690)

Todesfälle: 257 (257)

Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 7248 (7225)

Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 60,3 (56,0)

Covid-Patienten in Krankenhäusern:

Im Krankenhaus: 92 (90) Personen; davon werden 9 (9) Personen intensiv-medizinisch behandelt, 5 (7) von ihnen werden beatmet.

In Oberhausen wurden bislang 77.056 (77.056) Tests durchgeführt.

Mit Stand 20. Februar wurden in Oberhausen 9563 (9342) Erstimpfungen und 4195 (4150) Zweitimpfungen durchgeführt. Die Gesamtzahl der verabreichten Impfdosen liegt damit bei 13.758 (13.492). Weitere Infos zum Thema „Impfungen“ unter www.oberhausen.de/corona-impfzentrum.