Neujahr in Oberhausen:

Die Straßen sind weitestgehend sauber. Es liegen kaum Überreste von Knallern und Raketen herum.

An den Standplätzen der Altpapier- und Altglascontainer bietet sich ein Bild des Grauens.

Man sollte meinen, wenn die Container voll sind, nimmt jeder "normale Mensch" sein Papier oder Glas wieder mit nach Hause und versucht ein bis ein paar Tage später wieder sein Glück. Doch die Realität zeigt ein anderes Bild.

Die Stadt Oberhausen schreibt auf ihrer Homepage, dass Porzellan, Keramik, Steingut und Trinkgläser nicht in die Glascontainer gehören. Vielleicht sollte noch ergänzt werden, dass diese Sachen auch nicht neben die Container gehören.

Leute, seid ihr wirklich so doof? Oder seid ihr einfach nur zu faul diese Sachen an der richtigen Stelle abzugeben? Wenn ihr eure Küchenschränke aufräumt und Porzellan und Gläser aussortiert, dann gibt es dafür viele Möglichkeiten:

1) Fragt im Freundes- oder Bekanntenkreis, ob jemand die Sachen haben möchte.

2) Spendet die Sachen an die Caritas, die Diakonie oder andere soziale EInrichtungen (z.B. ein Sozialkaufhaus)

3) Schaltet online eine Anzeige (z.B. Ebay Kleinanzeigen) unter der Rubrik zu verschenken. Es gibt immer Menschen, die sich darüber freuen. Weil sie zum Beispiel nicht die finanziellen Mittel haben, um sich neues Geschirr zu kaufen oder aber auch, weil sie altes Geschirr für einen Polterabend suchen.

4) Verkauft es auf dem Trödelmarkt (wenn das coronabedingt wieder geht, solange in den Keller)

5) Bringt es zur Entsorgung zum Wertstoffhof

Denkt bitte nicht: Ach, ich stell das jetzt mal neben die Container. Da wird schon einer vorbei kommen, der das gebrauchen kann.

Auch ein Motorradhelm gehört nicht neben die Container:

Es ist auch keine Form von Kunst, wenn man das Altglas in einer Reihe auf den Containern aufbaut. So nach dem Motto "Ist das Kunst oder kann das weg?"

Auch mit Weingläsern ist dies nicht kunstvoll, sondern grottendämlich:

Die Mitarbeiter der WBO müssen das alles runter nehmen bevor der Container hochgehievt wird.

Ach, ich könnte jetzt noch endlos weiter schreiben, aber wahrscheinlich lesen die "Umweltsünder" meine Zeilen eh nicht.

Allen anderen Lesern wünsche ich ein schönes Jahr 2022. Und unserer Umwelt wünsche ich, dass wir wieder respektvoller mit ihr umgehen.