Das DRK bittet am Montag, 26. Oktober, zum nächsten Blutspendetermin. Beginn ist um 15 Uhr in der Pfarrei "Liebfrauen" an der Roßbachstraße 41. Als besonderes Dankeschön erhalten Spender ein rotes Multifunktionstuch, das man auch als Mund-Nasen-Schutz nutzen kann.

Wer gesund und fit ist, kann Blut spenden. Auch in Zeiten des Coronavirus benötigen Krankenhäuser dringend Blutspenden, damit die Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können.

Durch die aktuell geltenden Sicherheits- und Zulassungsbestimmungen ist die Blutspende weiterhin sehr sicher für alle Beteiligten auf einem Blutspendetermin. Auch für die Empfänger von Blutkonserven ist eine Bluttransfusion sicher – für die Übertragbarkeit des Coronavirus (Covid-19) durch Blut und Blutprodukte gibt es keine Hinweise. Blutspender und Blutspenden werden deshalb auch nicht auf Corona getestet. Aktuelle Infos gibt es unter https://www.blutspendedienst-west.de/corona.

Was passiert bei einer Blutspende?

Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. Zum Blutspendetermin bitte unbedingt den Personalausweis mitbringen. Aus Infektionsschutzgründen werden Blutspender gebeten, möglichst ihren eigenen Kugelschreiber mitzubringen.

Vor der Blutspende werden Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert überprüft. Im Labor des Blutspendedienstes folgen Untersuchungen auf Infektionskrankheiten. Die eigentliche Blutspende dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Danach bleibt man noch zehn Minuten lang ganz entspannt liegen. Da der Imbiss nach der Blutspende zur Zeit nicht stattfindet, gibt das Rote Kreuz zur Stärkung Lunchpakete aus.