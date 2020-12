Die STOAG hält trotz des Lockdown das reguläre Fahrplanangebot und damit die öffentliche Mobilität in Oberhausen aufrecht.

Somit kommen all diejenigen, die auf Bus und Bahn angewiesen sind, weiterhin gut zu ihren Zielen. Auch die E-Wagen und zusätzlichen Verstärkerbusse sind bis einschließlich 18. Dezember im Einsatz, um den Fahrgästen möglichst viel Platz zu bieten. Durch das Nachrüsten nahezu aller Busse mit einer Schutzscheibe können Kunden weiterhin in den Bussen Tickets kaufen. Die Scheibe schützt dabei Fahrer und Fahrgäste.

Die KundenCenter am Hauptbahnhof und am Bahnhof Sterkrade sind regulär geöffnet, das KundenCenter an der Haltestelle Neue Mitte ist aktuell geschlossen. Fragen zu Fundsachen können telefonisch geklärt und individuelle Abholtermine vereinbart werden. Informationen zum Angebot an den Feiertagen und zum Jahreswechsel folgen in Kürze.