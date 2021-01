Der Corona Krisenstab Oberhausen meldet aktuelle Informationen von Montag, 18. Januar 2021 (Stand 12 Uhr) . Nach zuletzt zahlreichen Todesfällen ist es nun der dritte Tag in Folge ohne Todesfall in Oberhausen im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Aktuell infizierte Personen: 645 (685)

Inzwischen wieder genesene Personen: 5495 (5440)

Todesfälle: 186 (186)

Gesamtzahl der bestätigten Fälle (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 6326 (6311)

Inzidenz: Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen: 138,1 (136,2)

Covid-Patienten in Krankenhäusern

Im Krankenhaus: 117 (113) Personen; davon werden 16 (14) Personen intensiv-medizinisch behandelt, 13 (12) von ihnen werden beatmet.

Testungen

In Oberhausen wurden bislang 68.745 (68.745) Tests durchgeführt.

Hinweis: Personen, die sich wegen Erkältungssymptomen oder einem positiven Corona-Schnelltest (PoC-Test) einem PCR-Test unterzogen haben, sind verpflichtet, sich bis zum Vorliegen eines negativen PCR-Testergebnisses in Quarantäne zu begeben. Eine Quarantäne-Anordnung durch das Gesundheitsamt ist nicht zwingend erforderlich.

Impfungen

Insgesamt wurden bisher 3489 (3144) Personen geimpft, für heute und morgen sind weitere 399 Impfungen geplant. Weitere Infos zum Thema „Impfungen“ unter oberhausen.de/corona-impfzentrum.



Schulen und Kindertageseinrichtungen (KTE)

Aktuell befinden sich insgesamt 7 Schülerinnen und Schüler sowie 4 pädagogische Fachkräfte in Quarantäne, im Bereich der Kindertageseinrichtungen sind es 8 Kinder und 6 pädagogische Fachkräfte.

Notbetreuung von Kindern

Insgesamt wurden rund 2000 Kinder in einer der 80 Kindertageseinrichtungen betreut, 400 in Grundschulen, 30 in weiterführenden Schulen und 20 Kinder in einer Förderschule.