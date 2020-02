Nachhaltigkeit und die Schonung von Ressourcen sind zu Recht in aller Munde. An der Heinrich Böll Gesamtschule in Schmachtendorf reparieren Schüler im Repair Café zusammen mit Freiwilligen vom Verein „Hand drauf“ kostenlos mitgebrachte Elektronikgeräte. Handys, Sägen, Zapfanlagen, Radios – alles, was zu schade zum Wegwerfen ist.

Die Schüler lernen dabei auf Augenhöhe von den Helfern aus dem Verein und sorgen so dafür, dass Geräte länger genutzt werden können.

Das Projekt Repair Café freut sich über weitere Unterstützung. So werden immer wieder neue Geräte zum Reparieren gesucht und Helfer benötigt, die ihr handwerkliches Geschick an die nächsten Generationen weitergeben möchten.

Das Repair Café findet während der Schulzeit immer donnerstags von 13.30 bis 16 Uhr im Technikraum B114 statt. Kaffee und Kuchen werden kostenlos bereitgestellt. Weitere Infos unter www.hbg-ob.de/repair-cafe .