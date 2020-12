Vom 21. Dezember bis 6. Januar verkehren die Linien der Ruhrbahn nach Ferienfahrplan mit Einschränkungen im Nachtnetz. An den Weihnachtstagen und Silvester gelten abweichende Regelungen.

Die Straßenbahn 102 fährt seltener. Alle Fahrten im Schülerverkehr sind mit Ausnahme der Linie E11, E14 und E52 gestrichen. Bis zum 10. Januar fahren die letzten Nacht-Express-Linien ab Stadtmitte um 23.30 Uhr. Von Montag bis Freitag beginnt der Betrieb um 4 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen eine halbe Stunde später.

An Heiligabend gilt bis gegen 18 Uhr der Samstagsfahrplan gefahren. Zwischen 15 und 18 Uhr wird im 30-Minuten-Takt gefahren. Ab 18.30 Uhr fahren Nacht-Express-Linien stündlich. Die Fahrten zwischen 0.30 und 3.30 Uhr entfallen. Taxi-Busse fahren nicht.

Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag fahren Busse und Bahnen nach Sonntagsfahrplan. Die letzte Fahrt der NE-Linien ist um 23.30 Uhr. Zwischen 0.30 und 4.30 Uhr ruht der Verkehr.

An Silvester fahren Bahnen und Busse nach Samstagsfahrplan. Zwischen 23 und 1 Uhr herrscht Betriebsruhe. Von 1.30 bis 7.30 Uhr verkehren Nacht-Express-Linien stündlich (kein Taxi-Bus-Dienst).

Nach Sonntagsfahrplan sind alle Linien am Neujahrstag unterwegs. Die letzte Fahrt der NE-Linien ist um 23.30 Uhr. Am 2. Januar fahren zwischen 0.30 und 4.30 Uhr keine NE-Linien.

Eine Ausnahme bildet die DVG-Linie 901, die ab dem 28. Dezember von montags bis freitags mit vorgezogenem Betriebsbeginn ab etwa 5 Uhr nach Samstagsfahrplan verkehrt.

Alle Fahrpläne stehen auf www.efa.vrr.de und in der Ruhrbahn-App "Zäpp" zur Verfügung.  Heiligabend und Silvester ist das Kunden-Center am Mülheimer Hauptbahnhof von 8 bis 13 Uhr geöffnet (an den Feiertagen geschlossen).

Monatswertmarken für Dezember sind bis zum 5. Januar gültig, Monatswertmarken für Januar ab 29. Dezember. Berechtigungsnachweise für das Sozial- und Young-Ticket aus dem Dezember werden auch im Januar akzeptiert. Öffnungszeiten Kundencenter