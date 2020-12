Die Stadtverwaltung wird in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr vom 28. bis 30. Dezember wieder geschlossen. Die Aufgaben der Feuerwehr und des Gesundheitsamtes sind von der Schließungsregelung selbstverständlich nicht betroffen.

Die städtische Corona-Hotline (0208 825-7777) ist an folgenden Tagen zu erreichen: 24. Dezember: 8 bis 13 Uhr, 28. bis 30. Dezember jeweils von 8 bis 15 Uhr sowie am 31. Dezember von 8 bis 13 Uhr.

Der Notdienst im Standesamt wird am Montag, 28. Dezember 2020, und am Donnerstag, 31. Dezember 2020, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr für die Bestatter vor Ort sein. An beiden Tagen können in der Zeit von 10 bis12 Uhr telefonisch Termine für Bestattungen eingeholt werden.

Die Bibliotheken bleiben für den Publikumsverkehr bis voraussichtlich zum 10. Januar 2021 geschlossen. Leider müssen weiterhin auch alle Führungen, Schulungen und Veranstaltungen der Stadtbibliothek Oberhausen bis auf weiteres ausfallen. Die Rückgabefristen aller Medien sind ausgesetzt, bis die Bibliotheken wieder geöffnet haben. Für die Dauer der Schließung fallen keine neuen Versäumnisentgelte an. Vorgemerkte Medien und Fernleihbestellungen können nicht abgeholt werden. Gerne bestellt das Team diese Medien kostenfrei nach Ende der Schließzeit erneut.

Zudem bleibt das Stadtarchiv ebenfalls bis voraussichtlich 10. Januar 2021 geschlossen.

Weitere Änderungen sind aufgrund der dynamischen Coronalage kurzfristig möglich. Die Oberhausener Bürger werden daher gebeten, immer die aktuellsten Meldungen der Stadt Oberhausen zu verfolgen.